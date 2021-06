Six mois de musique gratuite avec Amazon : si vous achetez un Echo Dot, vous obtenez gratuitement Music Unlimited pendant six mois | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’un des moyens les moins chers de rendre notre maison intelligente est de l’équiper du haut-parleur intelligent avec Alexa d’Amazon, un Point d’écho Dans une nouvelle version, vous pourrez désormais obtenir beaucoup moins cher par rapport à son prix normal, tant que vous êtes un membre privilégié.

Et c’est que grâce aux haut-parleurs intelligents avec Alexa, nous pouvons profiter de toutes les compétences et commandes pour obtenir une multitude d’avantages lors de la création de rappels, l’obtention d’informations en temps réel, l’écoute de notre musique ou l’interaction avec tous les appareils intelligents.

Si vous êtes membre Prime, vous pouvez acheter l’enceinte intelligente Echo Dot de quatrième génération pour seulement 24,99 €, dans un produit que vous recevrez chez vous dans les prochains jours avec une garantie totale.

La prochaine génération de l’enceinte intelligente la plus vendue d’Amazon est dotée d’un design sphérique repensé. Ce nouveau look a également optimisé l’amplification du son, qui est désormais mieux répartie.

L’enceinte intelligente Echo Dot de quatrième génération à 24,99 € est une offre Prime Day et est disponible pour les deux prochains jours, et si vous n’êtes pas un membre principal, vous pouvez toujours profiter du mois d’essai gratuit.

Si vous ne connaissez toujours pas cette enceinte intelligente d’Amazon, nous vous dirons que ce design est beaucoup plus élégant et compact que le précédent, et vous allez l’adorer surtout si vous êtes mélomane, car il est compatible avec des services tels que Amazon Music, Apple Music ou Spotify, entre autres.

De plus, il est compatible avec le assistant vocal Alexa Avec lequel vous pouvez créer des tâches, définir des minuteurs, poser des questions, créer des événements de calendrier, définir des rappels et bien plus encore.

Amazon propose un essai d’un mois de son service Prime entièrement gratuit. Vous pouvez continuer une fois le test terminé ou vous inscrire librement.

Également, vous pouvez contrôler tous vos appareils domestiques avec juste votre voix Pouvoir, par exemple, allumer la lampe avant de se lever, tamiser les lumières du canapé quand on va voir un film ou encore désactiver le thermostat avant de quitter la maison, à condition que ces appareils soient compatibles.

Ainsi, obtenir cet Echo Dot de quatrième génération à 24,99 € est l’une des offres les plus puissantes que vous verrez pendant Amazon Prime Day, et en plus de cela, chaque acheteur d’enceintes obtient six mois de musique gratuite avec Music Unlimited.

