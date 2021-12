Six mois de prison pour avoir menti dans le procès pour la mort du policier jeté dans le métro de Madrid

13/12/2021 à 08:59 CET

Mentir dans un procès, malgré la compréhension que cela est fait avec les meilleures intentions, ce n’est pas gratuit. Le tribunal correctionnel numéro 23 de Madrid a condamné six mois de prison et 270 euros d’amende, en plus de payer les frais de procédure, à une femme qui a fait un faux témoignage lors du procès contre le citoyen de Côte d’Ivoire qui en janvier 2015, il tue un policier en le jetant sur les rails du métro De la capitale.

La décision, à laquelle El Periódico de España a eu accès, Il a été délivré le 7 décembre par le juge Juan Antonio Toro Peña, chef du tribunal pénal numéro 23 de Madrid, en tenant compte de la circonstance atténuante de retard injustifié. Le parquet a requis une peine plus lourde pour cette femme, de 1 an et 9 mois de prison, tandis que la famille de l’agent, présentée comme une accusation privée, a requis deux ans de prison.

Il se trouve que la femme, Sara D., a appris après avoir raconté l’incident à ses connaissances que l’avocat général qui avait été chargé de la défense de l’accusé, Ali Rada, travaillait dans le bureau de la sœur de l’un d’eux. La Cour suprême a confirmé en 2019 la condamnation de 20 de prison imposée à cette personne par la mort du policier.

La sentence analyse les preuves recueillies contre cette femme, notamment les témoignages d’autres témoins le jour de l’événement et l’enregistrement fait de la tribune au moment des faits, pour conclure que il a menti lors de sa déclaration au procès qui s’est tenu pour cette affaire devant le tribunal provincial de Madrid.

Lors de son témoignage, la femme a raconté que ce jour-là elle était allée manger avec sa sœur et que pour s’y rendre elle a utilisé le métro, est entrée dans la station et a entendu des cris à l’étage intermédiaire. « Quand je me suis approché, il y avait deux policiers qui ont demandé à un garçon des papiers et le garçon a demandé ce qu’il avait fait, pourquoi lui ont-ils demandé des papiers s’il n’avait rien fait, ce qui se passait. J’ai arrêté parce qu’il y avait beaucoup de tension et J’ai demandé à un policier qui l’avait fait (le prévenu). Passe ton chemin, ils m’ont répondu« , a expliqué.

Il a ajouté, selon Europa Press le jour de sa déclaration, qu’il était resté là à regarder ce qui se passait, à suivre les déplacements des trois protagonistes. Une fois sur le quai, la personne comparaissant, selon son témoignage, a été placée près d’un distributeur automatique, et de là elle a vu la scène des événements. « Il est sorti en courant et la police l’a attrapé. Le garçon a essayé de lâcher prise et c’est alors qu’il tombe sur les rails« , il prétendait.

Cependant, le témoin a déclaré que certains contradictions dans son histoire lorsque le procureur a montré que son nom ne figurait pas parmi les noms que la police a filmés après ce qui s’est passé. A un autre moment du procès, le représentant du ministère public a mis en doute que le témoin avait acheté le ticket de métro le jour des événements, le 2 janvier 2015. L’expertise a corroboré ces points, qui ont également été pris en compte pour condamner elle. .

« Cruauté et dangerosité »

Dans la sentence que la Cour suprême a prononcée contre l’auteur de la mort de la police, le spéciale « cruauté et dangerosité » des condamnés et le policier a été refusé de tomber après une lutte.

« Il ne s’agissait en aucun cas d’un faux pas, ou d’un acte fortuit dû à une lutte, mais plutôt d’un acte conscient, volontaire et délibéré d’entraîner l’agent avec eux et de considérer dans quelle mesure cela pourrait conduire au résultat qu’il a finalement causé, tel que la mort de l’agent », a souligné la phrase.

Les événements se sont produits à la station de métro Embajadores à Madrid, lorsque le policier national, qui était de service avec son partenaire dans le hall de ladite station, a demandé des documents à l’accusé. Il refusa de la livrer et continua jusqu’au quai, suivi des deux agents, qui insistèrent sur la demande, ce qui provoqua un certain affrontement.

Rada, qui résidait illégalement en Espagne, s’est approchée du bord du quai et « au moment où le convoi entrait en gare et où la tête de celui-ci était à sa hauteur, conscient de la forte probabilité qu’un éventuel écrasement soit fatal et afin de mettre fin à la vie du policier, il l’a tiré et l’a traîné sur la route. »