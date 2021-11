Six mois de prison pour stationnement dans la zone pour handicapés de Malaga avec la carte de son père décédé

28/11/2021 à 09:51 CET

Image de balise José Torres

Ongle femme a été condamnée à six mois de prison pour utiliser le carte invalide de votre père décédé se garer dans une zone réservée aux personnes à mobilité réduite (PMR) dans Pedregalejo. Selon la sentence, qui est définitive après avoir manifesté l’accord de toutes les parties et un avertissement sérieux à ceux qui profitent de cette situation, elle est considérée comme l’auteur d’un crime de usage abusif d’un acte public authentique et devra encourir une amende de trois mois au taux de trois euros par jour (270 euros). La décision précise qu’il se verra accorder la suspension de la peine de prison pour deux ans, bien qu’il prévienne que si pendant cette période il commet un crime de quelque nature que ce soit, cela impliquerait le plein respect.

Les faits jugés se sont produits le 12 juin 2020 dans le Rue Ventura de la Vega, au coeur du quartier Pedregalejo dans la zone orientale. La condamnation considère qu’il est prouvé que la femme a été surprise par la Police Locale garant son véhicule dans l’espace réservé aux personnes à mobilité réduite qui se trouve à hauteur de la Église du Corpus Christi. Les agents ont vérifié que ladite carte a été émise au nom de son père, qui à ce moment-là n’était pas avec elle, cela suppose déjà un infraction, ces parkings ne pouvant être utilisés qu’en présence des bénéficiaires des cartes, qui ils sont personnels et non transférable. Cependant, des actions ultérieures des agents ont révélé que le père de la femme était décédé en novembre 2011, huit ans et demi avant le jour où la femme avait été surprise en train d’utiliser la carte. C’est à partir de là que la femme a fait l’objet d’une enquête pour une infraction pénale.

Du picaresque au crime

La police locale de Malaga luttant depuis des années contre une activité qui montre manque de civilité et de l’empathie avec les gens qui en ont vraiment besoin places de parking. Pendant ce temps, vos agents ont été confrontés à toutes sortes de situations. Du malin qui utilise la carte d’un proche handicapé en son absence pour faire quelques achats au Centre ou même aller travailler à ceux qui continuer à bénéficier de ces documents après le décès des bénéficiaires. Bon nombre de ces cas sont découverts après avoir vérifié que les documents sont expirés, bien que les agents aient également rencontré des personnes qui avoir falsifié la date d’expiration Pour augmenter sa validité, ils utilisent des photocopies en couleurs (falsification documentaire) ou encore dans le cas d’un ancien travailleur de l’asile qui portait un badge de vieille femme auquel j’ai assisté.