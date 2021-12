Six morts dans l’effondrement d’un entrepôt d’Amazon aux États-Unis

12/12/2021 à 10:33 CET

.

Au moins six personnes ont perdu la vie dans un entrepôt du géant du commerce électronique Amazon situé à Edwardsville, dans l’Illinois, qui effondré à la suite d’une tempête qui a touché six États des États-Unis, a déclaré le gouverneur de cet État, Jay Robert Pritzker. Ces décès s’élèvent à les dizaines qui se comptent dans le pays après une série de Des tornades ont été signalées vendredi soir dans l’Arkansas, l’Illinois, le Kentucky, le Missouri, le Mississippi et le Tennessee. « Je suis très attristé de confirmer qu’à l’heure actuelle, six personnes ont perdu la vie dans le glissement de terrain et qu’une autre personne reçoit des soins médicaux », a déclaré le gouverneur lors d’une conférence de presse. La police de cette ville avait initialement chiffré à deux le nombre de morts dans l’entrepôt.

L’établissement, dans lequel restait un nombre de personnes jusqu’alors indéterminé, effondré détruit par les intempéries. Le chef des pompiers d’Edwardsville, James Whiteford, a déclaré aux journalistes que 45 personnes s’en sont sorties du bâtiment et qu’une autre personne a dû être transportée par avion vers un hôpital pour y être soignée. « Nous nous concentrons uniquement sur la récupération », a ajouté le responsable, qui a estimé que cette phase prendra encore trois jours.

Dave Clark, PDG d’Amazon Consumer Business, a déclaré sur Twitter qu’ils étaient « profondément » attristés par la mort de membres de la famille Amazon à la suite de la tempête Edwardsville, et a indiqué qu’ils apportaient un soutien à leurs employés, partenaires de la zone et les communautés affectées.