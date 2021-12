Six morts et 60 disparus après l’effondrement d’un entrepôt d’Amazon par une rare tornade en décembre | La technologie

Une vague de tornades se déroule aux États-Unis, avec une férocité qui n’a pas été vue depuis 100 ans. Il y a déjà près de 80 morts.

Les tornades ils ne sont pas fréquents aux États-Unis pendant le mois de décembre. Mais le changement climatique ça change tout.

Dans des États comme l’Illinois et le Kentucky, c’est le printemps ces jours-ci, ce qui, selon les experts, a motivé l’apparition de tornades avec une force qui n’a pas été enregistrée depuis 100 ans, au mois de décembre.

L’une de ces tornades a dévasté un entrepôt d’Amazon à Edwardsville (Illinois), le détruisant complètement, comme vous pouvez le voir sur la photo d’ouverture.

Comme le rapporte ., pour l’instant 6 décès ont été confirmés, mais le chiffre pourrait être beaucoup plus élevé.

Amazon a du mal à confirmer combien de personnes se trouvaient dans l’entrepôt au moment de la tornade, car là-bas l’activité est frénétique et il y a toujours des gens qui vont et viennent.

On estime qu’il y avait 110 personnes, mais ils ont seulement été comptés 45 évacués plus les 6 décédés, donc il y a presque 60 personnes à localiser, et les autorités ne s’attendent pas à trouver d’autres survivants.

La tornade aurait arraché le toit de l’entrepôt, provoquant l’effondrement et l’effondrement des murs, tombant sur les travailleurs.

Un drame critiqué par les syndicats, qui prétendent qu’Amazon aurait dû évacuer les entrepôts après avoir reçu avertissement de tornade.

Jeff Bezos, le fondateur de l’entreprise, qui vient de recevoir ses ailes d’astronaute, a exprimé ses regrets sur Twitter, montrant son soutien aux familles :

« La nouvelle d’Edwardsville est tragique. Nous avons le cœur brisé par la perte de nos coéquipiers là-bas, et nos pensées et nos prières vont à leurs familles et à leurs proches », a déclaré Bezos.

« Tous les résidents d’Edwardsville doivent savoir que l’équipe d’Amazon s’engage à les soutenir et se tiendra à leurs côtés pendant cette crise. Nous exprimons notre plus profonde gratitude à tous les incroyables premiers intervenants qui ont travaillé sans relâche sur le site. »

Nous espérons que les travailleurs d’Amazon toujours portés disparus ont pu s’échapper à temps avant l’effondrement de l’entrepôt.