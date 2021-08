Six observations de la victoire 3-1 du Bayern Munich contre le Borussia Dortmund en DFL-Supercup

Neuer, un dieu parmi les hommes

Je veux dire, que peut-on dire d’autre ? Manuel Neuer du Bayern Munich est le meilleur gardien du monde. Je mourrai sur cette colline et aujourd’hui était une autre vitrine de ses réflexes et de ses compétences impies. Il n’y a pas de mots que je puisse utiliser pour expliquer le jeu absurdement d’embrayage de Neuer. Au lieu de cela, faites attention à vous-mêmes.

Bâclée mais féroce

Ce n’était absolument pas un match amical comme de nombreux experts ont tendance à l’appeler. C’était féroce, en colère et sale comme tout peut l’être. L’animosité entre le FC Bayern et le Borussia Dortmund était clairement visible aujourd’hui avec l’abondance de défis en colère, de tacles à la limite et de fautes tactiques. Il y a eu des moments où le physique a commencé à devenir plus malveillant, mais l’arbitre s’est contenté de permettre au physique de ne pas aller trop loin. Si les deux autres matchs de Der Klassiker sont comme ça, ce seront absolument des matchs à voir absolument.

j’adore ces alpes

Bref intermède dans mes observations, mais mec, ces nouveaux troisièmes kits sont MAGNIFIQUE. Comme s’ils étaient déjà dans le top 3 de mes maillots du Bayern préférés de tous les temps. Je ne me souviens pas avoir vu cette création avec eux et j’adore ça. C’était un pur bonheur à voir aujourd’hui.

Plier mais pas casser

Je dois le donner à la défense du Bayern. Je sais qu’ils sont confrontés à des problèmes de compatibilité, qui viennent souvent avec de nouveaux ajouts à la défense, où la compréhension tacite règne en maître. Mais Dayot Upamecano et Niklas Süle ont fait un excellent travail pour gérer Erling Haaland. Souvent, ils ont utilisé leur vitesse et leur physique, en particulier Upamecano, pour repousser Haaland et limiter les chances nettes. Upamecano et Alphonso Davies se sont associés de manière assez efficace et seront un partenariat à surveiller. S’ils continuent à construire, Lucas Hernandez pourrait être l’homme étrange qui regarde encore une fois.

Une dernière chose, Joseph Stanisic est l’arrière droit du futur. Mec, ce sont deux matchs consécutifs dans lesquels il était juste extrêmement bon. Si vous me disiez à la fin de l’année dernière que Stanisic serait notre RB de départ, je serais un peu inquiet même si excité de voir son développement. Mais il a frappé le sol en courant et a été… Davies-esque. S’il parvient à maintenir cette forme, il sera difficile de réinsérer Pavard en tant que RB1.

Jadon Sancho qui ?

Le Borussia Dortmund a l’air absolument mortel et s’il n’y avait pas eu Manuel Neuer, ils auraient mené 2-0 avant la balle de la tête de Lewandowski. J’ai été l’un des premiers ici à Bavarian Football Works à me plaindre de la perte de Jadon Sancho au profit de l’un de nos concurrents directs, mais mec, si Dortmund est bon à tout, c’est cette capacité insensée à trouver de jeunes attaquants au hasard qui sont absurdement talentueux et semblent développer des liens rapides avec les acteurs établis tels que Marco Reus et maintenant Haaland. Je pense que le Borussia Dortmund ira très bien. Leur défense, cependant, yikes. Ils feraient mieux d’espérer qu’ils continueront à marquer beaucoup de buts car cette défense ne pourrait pas arrêter une mamie avec un marcheur s’ils le voulaient aussi.

Dague, ton nom est Robert

Qui d’autre allait-il être ? Tu sais, si tu veux gagner un match contre le Bayern, tu es mieux ne pas offrir au meilleur joueur de la planète ceci :

Lewandowski a marqué deux fois et c’est comme d’habitude la raison pour laquelle nous avons encore gagné. Les gens, profitez de la grandeur de Lewandowski tant que vous le pouvez.