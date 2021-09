Six observations de la victoire dominante 3-0 du Bayern Munich contre Barcelone

Le Bayern démarre avec une formation étroite

Le Bayern Munich est entré dans le match avec une presse à haute intensité qui visait à étouffer l’accumulation de Barcelone, et a réussi dans une large mesure dans les 10-15 premières minutes. Cela avait parfois tendance à devenir nerveux, en particulier avec la ligne haute dangereuse, mais le Bayern a lentement affirmé sa domination. Cependant, le produit final dans le dernier tiers manquait, et cela pourrait être dû au fait que les Bavarois n’utilisaient pas correctement la largeur.

Des passes étroites et directes ont conduit à une excellente progression du ballon et à des mouvements vraiment soignés dans le dernier tiers (la séquence menant au but de Müller me vient à l’esprit) mais sans largeur ni chevauchement arrière, le ballon a supplié d’être mis dans le filet. Et puis sont venues les améliorations stratégiques en seconde période.

Nagelsmann est probablement très bon pour les discussions d’encouragement

Toute l’équipe ressemblait simplement à une bête différente en seconde période. Nagelsmann semble être très doué pour reconnaître les lacunes et faire les ajustements nécessaires pour un impact instantané, et ce jeu n’était pas différent. Davies et Pavard étaient plus actifs dans leurs chevauchements, Musiala et Sané ont utilisé la largeur avec un effet dévastateur, et 10 minutes plus tard, le Bayern menait 2-0. Et ils ont gardé Barcelone coincé dans leur moitié de terrain pour le reste du match.

L’homme dans son élément.Photo de David Ramos/.

Quelques ajustements mineurs ont conduit le Bayern à surclasser complètement le Barça dans tous les domaines. Si l’entraîneur continue de cette manière, il ne serait pas bien loin de suggérer qu’un autre sextuple pourrait être sur les cartes.

Maintenant, c’est une défense de calibre triple

Le Bayern Munich, le club qui aime appuyer tout le temps, a également gardé sa cage inviolée contre Barcelone et ne leur a pas permis un seul tir cadré. Laisse ça couler.

La défense a éclipsé tous les autres départements aujourd’hui, et pour cause. Dayot Upamecano était incroyablement bon. Il était partout à l’arrière, réalisant de grands dégagements, des interceptions et de superbes blocs. Il était également immense avec la progression du ballon et les passes. Son compatriote Süle n’était pas en reste non plus. L’imposant Allemand a effectué un autre changement solide comme le roc, et avec Lucas Hernandez faisant également une solide apparition, le Bayern a probablement la meilleure rotation CB d’Europe. Il suffit de faire prolonger Süle, et notre défense devrait être réglée pour les 7 à 8 prochaines années au moins.

Tommy boy marque contre son adversaire préféré (encore)

Müller adore marquer contre Barcelone, et encore une fois, le talisman du Bayern Munich a inscrit un autre but opportun à longue distance pour ralentir l’effort du Barca. Ce but est son 7e contre Barcelone en UCL, consolidant sa place de meilleur buteur de tous les temps en Ligue des champions contre les Catalans.

Lewandowski ne peut être nié

Mort, impôts, blessures au Bayern et score de Lewandowski : les 4 inévitables. Barcelone a commencé le match déterminé à empêcher le tueur à gages du Bayern de marquer. Avec leur triple équipe et leur marquage constant, ils ont réussi à le faire pendant toute la première mi-temps. Mais ça s’est arrêté là.

Le Polonais est revenu sur le terrain en seconde période pour une mission qu’il a réussi à remplir avec aplomb. Son mouvement et son positionnement lui ont valu un but environ 10 minutes après le début de la seconde mi-temps, et une superbe habileté et un tir puissant ont complété son doublé à la 85e minute. Et ainsi, Barcelone a appris sa leçon. Lewandowski est le meilleur footballeur du monde et il est presque impossible de l’empêcher de marquer pour le moment.

Lewandowski célèbre après le doublé.Photo de Pedro Salado/Quality Sport Images/.

Pressage intelligent … W pour Nagelsball

Les performances du Bayern ont été excellentes, en grande partie grâce à la facilité avec laquelle ils ont dominé les débats. Cela semblait presque un peu trop facile parfois. Barcelone a certainement besoin d’une restructuration et d’une rénovation majeures, mais cela ne devrait en rien enlever au Rekordmeister, qui fait de son mieux en ce moment. On avait parfois l’impression qu’ils jouaient en 3e vitesse, et cela pourrait être un autre aspect crucial du Nagelsball : un pressing intelligent.

Les joueurs savaient quand relâcher le pressing et quand augmenter le tempo. L’entraîneur met probablement cela en œuvre pour s’assurer qu’il ne jette pas les joueurs au sol, et cela fonctionne à merveille. Barcelone était complètement surclassé et il n’y a pas beaucoup de clubs en Europe que je soutiendrais contre l’actuel Bayern. Espérons que Nagelsmann et co. sont capables de porter cette forme pendant le reste de la saison.

Parce que s’ils sont capables de le faire, ils sont prêts à remporter des trophées. Des tas d’entre eux.