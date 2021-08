Six observations de la victoire dominante du Bayern 5-0 sur le Hertha Berlin

Le Bayern d’antan était de retour

Le Bayern Munich à son meilleur est un vrai plaisir à regarder. Oui, l’équipe n’était pas à son meilleur niveau aujourd’hui, mais c’est passé très près. Rampant dès le départ, dominant la possession et les passages de jeu et contrôlant le tempo, cette équipe avait l’air bien huilée. La formation qui a commencé le match est très probablement le meilleur 11 du Bayern actuellement (ce qui pourrait changer lorsque Lucas et Pavard reviendront) et a effectué un magnifique changement en première mi-temps. La seconde mi-temps était tout aussi bonne, sinon meilleure, avec la défense, le milieu de terrain et l’attaque synchronisés.

Phonziala est un très bon couple

Un nouveau duo prend le contrôle du flanc gauche, et il semble qu’ils soient là pour rester. Alphonso Davies et Jamal Musiala étaient tous les deux incroyables aujourd’hui. La chimie de Musiala avec Davies rappelle la chimie entre Ribery et Alaba, le duo utilisant son rythme insensé, sa ruse et ses dribbles sublimes pour terroriser la ligne de fond du Hertha tout au long du match. Davies a encore eu une autre sortie productive, avançant le long du flanc et effectuant de superbes courses qui se chevauchent.

Musiala (alias Messiala) était un spectacle à voir. Il en fait certainement plus que suffisant pour maintenir le feu sous les autres ailiers du Bayern, et a encore une fois apporté son match A. Sa pré-assistance pour la première du Bayern était hors de ce monde, et il a marqué la troisième du Bayern avec une feinte d’épaule et une coupure à l’intérieur pour envoyer un tir puissant à distance. J’ai vu Franck Ribéry en lui à cet instant, et je n’ai pas pu m’empêcher de penser que Musiala est le joueur le plus apte de l’équipe du Bayern à être l’héritier de Ribéry. L’avenir est radieux pour le Bayern et Jamal Musiala est générationnel.

Musiala fait la fête avec ses coéquipiers.Photo de Matthias Hangst/.

Quoi? Une feuille blanche ?

Aussi incroyable que cela puisse paraître, oui, le Bayern a réussi à garder sa cage inviolée pour la première fois cette saison. Le Bayern que nous avons vu au cours des 2 dernières années s’est toujours concentré sur le but presque par obsession, ce qui a conduit l’équipe à encaisser fréquemment. Cela devait changer cette saison avec Nagelsmann prenant le relais, car son équipe de Leipzig encaissait rarement des buts. Cependant, le Bayern a commencé la saison de manière assez instable, encaissant 4 lors des 3 premiers matchs, ce qui n’est pas beaucoup pour être optimiste.

Ce jeu a certainement changé cela considérablement. La défense était excellente et Niklas Süle ne s’est pas trompé. Davies revenait souvent pour aider et était excellent dans ses fonctions défensives, tandis qu’Upamecano et Stanisic étaient très solides. Nianzou a été introduit en seconde période et avait l’air rouillé au début, mais a mûri dans le jeu avec le temps et a même contribué avec une passe décisive pour le 3e de Lewandowski. Dans l’ensemble, très solide de la part de la défense, et le Bayern en concédant moins tout en marquant haut pourrait faire des kilomètres pour réaliser les triples aspirations du club.

Robert Lewandowski a une autre sortie régulière

Juste un autre tour du chapeau. Juste une autre performance où il s’est créé plein d’occasions. Juste une autre performance où il a été impliqué dans chaque but. Lewandowski, meilleur joueur du monde depuis quelques temps (3 saisons au minimum) a montré à l’UEFA et à France Football ce qui leur manquait avec une sortie inoubliable. Un triplé de premier ordre, 5 occasions clés créées et une implication dans de belles séquences de passes, dont un mannequin exceptionnel qui a permis au Bayern de mettre en évidence la performance d’un joueur tout simplement intouchable depuis un certain temps maintenant.

Je suis à court de superlatifs. Le Bayern gagnera tout ce qu’il y a à gagner si Lewandowski tire comme ça, et vous ne pouvez rien faire pour l’arrêter.

Lewandowski marque. Encore.Photo de Matthias Hangst/.

Milieu de terrain décent, mais pas encore là

La prolongation du contrat de Joshua Kimmich était une nouvelle exaltante pour les fans du Bayern du monde entier. Alors que nous attendons désespérément l’annonce de la prolongation de Leon Goretzka, ce match est un encouragement bien nécessaire, car les deux milieux de terrain étaient mieux synchronisés et contrôlaient assez bien les procédures. Cependant, les lacunes dans les passes et la progression du ballon étaient toujours là, et la paire de milieu de terrain du Bayern n’a pas encore tout à fait trouvé son rythme. Cela peut prendre un peu plus de temps, mais les signes d’aujourd’hui étaient très positifs.

Les succès du Bayern cette saison dépendront en grande partie de ce duo, et on ne peut qu’espérer que cela les rapproche de leur forme de la saison précédente.

Le Nagels-ball est-il enfin là ?

J’ai toujours été un grand admirateur de la philosophie et de la tactique du football de Nagelsmann, et il a vraiment fait le show avant la trêve internationale aujourd’hui. Il y avait des inquiétudes sur la façon dont les choses pourraient se passer au fur et à mesure que la saison progressait, mais ce match a beaucoup fait pour dissiper tout cela. Cette équipe du Bayern a généré des tonnes d’occasions aujourd’hui; plus de chances que j’en ai vu le Bayern générer depuis longtemps. En fait, probablement aussi longtemps que le match aller du Bayern contre le PSG dans les QF de l’UCL la saison dernière.

Dominante, belle passe et création de hasard insensée ont caractérisé le style de pressing intelligent et à indice d’octane élevé que le Bayern a adopté ce match. Oui, l’attaque et la défense ont très bien fonctionné, mais il semblait également que la tactique avait commencé à s’installer. Les joueurs mettent en œuvre le «Nagels-ball» et cela a l’air vraiment bien. Espérons que ce n’est que le début d’une très longue période de football de premier ordre sous Nagelsmann.