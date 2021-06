Six observations du match nul 2-2 de l’Allemagne contre la Hongrie

Bonjour Szallai. La Hongrie frappe en premier

Je veux dire, franchement pas de mots. Croix impeccable, tête incroyable. Absolument rien que Neuer n’aurait pu faire. Franchement, je ne suis pas en colère contre ça. Hummel’s et Rüdiger étaient là où ils devaient être. C’est à quel point une croix était bonne. Voyez par vous-même.

Löw trouve de nouvelles façons de nous surprendre

Écoutez, pour ce que ça vaut, je donnerai du crédit à la Hongrie là où elle le mérite. Ils ont stupéfié la France en les tenant à un match nul 1-1 plus tôt cette semaine à Pukas Arena. Cela étant dit, Jogi Löw, qu’est-ce que c’était que ça ? Cette première mi-temps doit être l’une des pires que j’aie jamais vue. Je comprends, c’était une mousson absolue pour une bonne partie. Mais vous avez une équipe talentueuse impie et tout ce que vous pouvez rassembler pour eux, c’est passer inconsidérément dans la défense et sortir large ? Vraiment, c’est ça ? Vous faites la fierté de Diego Simeone.

Mais sérieusement, tu ne devrais pas, et je le répète NE PAS jamais commencer Toni Kroos et Ilkay Gündoğan ensemble dans le même milieu de terrain. Je suis sérieux. Le meilleur milieu de terrain de l’Allemagne s’est produit avec la combinaison de Thomas Müller, Jamala Musiala et Leon Goretzka et ce n’est pas très proche. L’Allemagne a été totalement dominée au cours des 10 dernières minutes, perçant la défense hongroise auparavant impénétrable. Donc, soit Löw fait les choix difficiles et fait de Leon Goretzka un milieu de terrain titulaire avec Thomas Müller, soit risque de perdre face à Gareth Southgates Angleterre mardi.

Forteresse hongroise

Que dire de plus sur la défense hongroise ? Interceptions clés, victoires quasi constantes en 1v1 contre certains des plus talentueux manipulateurs de balles au monde comme Serge Gnabry, Kai Havertz et Leroy Sané, et une unité extrêmement cohérente.

Remarquez que les Allemands susmentionnés ont tous joué misérablement et ont perdu beaucoup de défis 1v1. Cela, cependant, ne devrait pas enlever à quel point cette équipe hongroise devrait être fière de rentrer chez elle. Ils avaient tout à fait le droit de gagner ce match et n’ont perdu que sur une fin de match spectaculaire de l’Allemagne. En toute honnêteté, l’ensemble du slack chat de Bavarian Football Works a été rempli d’une quantité considérable de pessimisme après ce deuxième but hongrois (En vous regardant Teddy Son & Schnitzel). Cela étant dit, nous sommes tous ravis d’un match franchement fou qui devrait avoir des vibrations de la Coupe du monde 2010 tout autour. Préparez-vous cependant pour les stans anglais.

L’Allemagne égalise et puis la Hongrie… Je, euh, eh bien.

Je n’ai pas de mots.

Oh, LLEEOONN !

Pourquoi il ne commençait pas, je ne sais pas. Je peux seulement imaginer qu’il doit s’agir d’une question concernant sa forme physique potentielle pour le match. Cela mis à part, il aurait dû venir au début de la seconde mi-temps. Il est clairement le meilleur milieu de terrain allemand non nommé Thomas Müller et il a directement sauvé le dos de Jogi Löw. Note latérale, Goretzka est maintenant l’un de mes joueurs préférés pour l’Allemagne. Il a absolument et sciemment dirigé ce cœur vers les ultra hongrois (qui sont bien connus pour leur homophobie et leur racisme) L’amour est l’amour, pas la haine. Continue comme ça, Léon.

Avoir hâte de

Bonjour Gareth Southgate, Angleterre, et stade de Wembley. Pour notre bien, espérons que Southgate est toujours un crétin à gérer une équipe de football et laisse Jadon Sancho sur le banc. Sinon, c’est un match à surveiller.

Löw a beaucoup de travail à faire. Cela n’a été rien de moins qu’une montagne russe entre un match serré contre la France, la démolition du Portugal et un match contre la Hongrie que nous aurions franchement dû perdre. L’Allemagne a le talent pour battre Southgate, Kane, & Co., mais la question est de savoir si ? Le temps nous le dira.

Mais bon, Manuel Neuer, Thomas Müller et Toni Kroos savent tous quelque chose sur la victoire ou le match à domicile à Wembley.