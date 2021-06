Six observations sur la décevante défaite 2-0 de l’Allemagne contre l’Angleterre à l’Euro

Une mauvaise configuration d’attaque

L’entraîneur Joachim Löw avait des fans allemands du monde entier qui se demandaient ce qui se passait lorsque les compositions ont été publiées. Ni Serge Gnabry du Bayern Munich (qui a de très bons résultats à Londres) ni Jamal Musiala (qui a été brillant contre la Hongrie) n’étaient dans la formation de départ. Au lieu de cela, les trois premiers mettaient en vedette Timo Werner, qui a été horrible devant le but depuis un certain temps maintenant et les deux habitués à l’avant, Kai Havertz et Thomas Müller.

Dans un match rare où Müller a déçu, Werner était très pauvre, tandis que Havertz a réalisé de superbes balles en profondeur et a fait un merveilleux effort renversé par Pickford mais était par ailleurs silencieux et a dansé trop souvent autour du ballon à la frustration de tout le monde. On ne peut s’empêcher de penser si le résultat aurait pu être différent si Gnabry et/ou Musiala avaient commencé. Peut-être qu’un 4-2-3-1 aurait joué en faveur de l’Allemagne. Nous ne saurons jamais.

Bon départ du milieu de terrain… en panne d’essence

L’Allemagne a commencé le match avec un duo de milieu de terrain composé de Toni Kroos et Leon Goretzka, et ils ont fait bonne figure tout au long de la première mi-temps. Kroos était très bon dans ses passes et a habilement pris le dessus sur le jeu de pressing anglais, tandis que Goretzka était au point avec ses plaquages, ses courses depuis le milieu de terrain et ses duels aériens. Ils semblaient donner beaucoup de mal à Kalvin Phillips et Declan Rice en première mi-temps.

Au fur et à mesure que le match avançait, les milieux de terrain anglais ont commencé à s’aventurer plus loin sur le terrain, obligeant parfois l’Allemagne à adopter un bloc défensif à cinq qui faisait de son mieux pour tenir les attaquants anglais à distance. Il n’y a qu’une certaine période de temps pendant laquelle un homme peut courir et couvrir à la fois la défense et l’attaque, et l’influence de Goretzka a inévitablement diminué. Cela a fait pencher la balance en faveur de l’Angleterre, et l’arrivée de Jack Grealish était tout simplement trop difficile à gérer.

L’autorisation vitale de Hummels.Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/.

Mats Hummels était superbe (pour la plupart)

Ne vous y trompez pas, Mats Hummels a fait un match brillant. Le score peut vous faire penser le contraire, mais Hummels a renfloué l’Allemagne à de nombreuses reprises avec sa rapidité d’esprit, ses superbes réactions et ses tacles et interventions opportuns. Certes, il a été pris hors position lors de l’un des buts, mais toute la défense a été prise en train de somnoler, et il serait injuste de rejeter la faute sur lui uniquement. De tous les joueurs allemands qui ont commencé, il est celui qui peut revenir la tête haute.

Müller manque une gardienne rare

Thomas Müller est le milieu de terrain offensif allemand le plus décoré et peut-être le plus influent de tous les temps. L’homme s’est toujours présenté pour l’équipe quand cela comptait. Cependant, aujourd’hui, cela me fait mal de dire qu’il a laissé tomber de nombreux fans avec un horrible raté. Havertz lui a donné une pêche qu’il a bien contrôlée et avec laquelle il a chargé, mais son tir était large alors qu’il aurait pu passer Pickford avec un meilleur placement et un meilleur sang-froid. Cela étant dit, il serait ridicule de le pointer du doigt collectivement, car cela résumait simplement une nuit où tout allait mal pour les Allemands à cause de la configuration tactique de Löw.

Je n’essaie pas de protéger Müller ici. Je pense juste qu’il serait cruel et extrêmement injuste d’évacuer la frustration collective de tout le monde sur un joueur qui a servi son pays avec autant de diligence pendant environ 12 ans. Oui, un but aurait complètement changé le jeu, mais pourquoi l’équipe l’a-t-elle laissé jusqu’à la fin ? Pourquoi les chances précédentes n’ont-elles pas été enterrées ? Ces problèmes ont des racines profondes et il existe de nombreuses failles dans les systèmes que Löw a utilisés au cours des 3 dernières années. Ce sera certainement une bouffée d’air frais une fois que Flick prendra le relais.

Mauvais remplacements

Mettons les choses au clair… L’Allemagne était à la traîne, et Löw n’a pas fait venir Jamal Musiala ? Pas de Kevin Volland ? Arrive à la place Emre Can, qui lui-même semblait n’avoir aucune idée de ce qu’il était censé faire pour renverser le déficit. Musiala a été amené à 90+1, date à laquelle certains des supporters allemands ont commencé à quitter le stade. C’était une pure bêtise de Löw, et bien sûr, l’avance n’a fait que grossir pour l’Angleterre.

Werner était vraiment mauvais en première mi-temps et tout le monde s’attendait à ce qu’il soit remplacé avant le début de la seconde mi-temps. Mais que s’est-il passé? L’Allemagne a continué avec l’attaquant « élite » de Chelsea. Le manager a pris des décisions farfelues tout au long du tournoi qui ont coûté à l’Allemagne, mais cela semblait être le point culminant de tout cela pour une grande finale de son plus grand numéro de cirque à ce jour.

Loew lui-même reconnaissant que son temps est écoulé.Photo de Robin Jones/.

Danke, Jogi Löw. Votre temps est écoulé.

Le manager allemand a eu une carrière très tumultueuse. De la victoire à la Coupe du monde en 2014 (ah, le bon vieux temps) à la sortie de la phase de groupes de la Coupe du monde 2018 en Russie d’une manière embarrassante (ne vous méprenez pas, la Corée du Sud et le Mexique ne sont pas des jeux d’enfant, mais l’Allemagne a certainement eu bien plus de qualité sur le papier et aurait dû les gagner) à se retirer du Ro16 de l’Euro contre une équipe anglaise loin d’être la meilleure. L’Allemagne n’est plus à craindre dans toute l’Europe… elle n’est plus une force avec laquelle il faut compter.

L’Euro a toujours eu l’impression d’être une annulation pour Löw et l’Allemagne, le manager déclarant publiquement sa sortie après l’Euro des mois avant le tournoi. La DFB aurait-elle dû lui donner ce genre d’opportunité ? Aucune conséquence, juste un coup de batte libre. Et bien, il a fait des expériences folles, envoyé des files d’attente qui seraient autrement difficiles à observer dans des matchs d’une telle ampleur et importance, et sans surprise, l’Allemagne est éliminée, en grande partie grâce à sa brillante tactique.

Les supporters allemands peuvent fermer les yeux, pousser un énorme soupir de soulagement et aller de l’avant. Le cauchemar a pris fin. Un chapitre très torride de l’histoire de l’équipe nationale allemande est terminé. Espérons que de bonnes choses se profilent à l’horizon avec Hansi Flick qui prendra bientôt le relais.

L’attente du football de Bundesliga va être angoissante.