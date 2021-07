Six oiseaux “sentinelles” composent la première équipe contre le poison en Espagne

in

09/07/2021 à 12:26 CEST

L’organisation de conservation WWF a lancé la campagne “Sentinelles empoisonnées& rdquor;, dans lequel six rapaces seront chargés de détecter les appâts et, ainsi, de prévenir l’empoisonnement des animaux, une pratique illégale qui a causé la mort en Espagne de 200 000 spécimens en 25 ans.

La campagne sera menée avec l’aide de six oiseaux charismatiques qui, équipés de dispositifs de géolocalisation, forment une véritable “escouade à plumes” pour lutter depuis les airs contre le poison, selon ce qu’ont expliqué des responsables du WWF.

Plus précisément, cette patrouille est composée de deux vautours noirs (“Escobalón, le chef & rdquor; et” Timón, l’incompris & rdquor;), un vautour percnoptère (« Montejo, el graciosillo & rdquor;) et trois cerfs-volants royaux (« Jara, l’irascible & rdquor ;, » Helm, le mercenaire & rdquor ;, et « Salvia, l’unificatrice & rdquor;).

Ces oiseaux marqués agiront comme des « sentinelles du ciel contre le poison & rdquor ;, une menace qui représente » la première cause de mortalité pour ces espèces & rdquor; en raison de la consommation d'”appâts délibérément empoisonnés”, a souligné Laura Moreno Ruiz, membre du programme sur les espèces menacées du WWF Espagne.

Identification du cadavre comme preuve du crime

Les sentinelles permettront de détecter et d’agir rapidement en cas d’empoisonnement, puisque le sacrifice de ces oiseaux permettra de signaler ce crime environnemental car ils sont équipés d’un système de géolocalisation qui « identifie le cadavre comme preuve du crime & rdquor ; .

Le spécialiste de la surveillance des oiseaux menacés du Groupe pour la réhabilitation de la faune indigène et de son habitat (GREFA), Juan José Iglesias, a souligné que ce système non seulement « nous permet de savoir comment ils vivent ou où ils sont dispersés & rdquor; mais aussi « dans quelles circonstances meurent-ils & rdquor ;.

Les nouveaux systèmes de marquage intègrent des capteurs qui révèlent si l’oiseau «volait, mangeait ou buvait & rdquor; et ils offrent même des informations liées à la “température corporelle de l’individu”, détaille Iglesias.

Iglesias a souligné que les rapaces sélectionnés pour cette patrouille aérienne contre les appâts empoisonnés agissent comme des « parapluies & rdquor; d’autres espèces qui aussi “ils courent le risque d’être empoisonnés& rdquor;, puisque les cerfs-volants, les vautours ou les vautours percnoptères sont des prédateurs qui régulent les écosystèmes qu’ils habitent.

Cet expert a rappelé le cas de « Risco & rdquor ;, un vautour noir né et marqué dans les Pyrénées catalanes, qui a été retrouvé mort en janvier 2020 près de la commune de Tres Cantos (Madrid).

Une fois le cadavre de « Risco » localisé, six milans royaux et deux renards ont été retrouvés morts, liés au même cas d’empoisonnement, commis par un aviculteur de la région après la perte de plusieurs poulets suite à des attaques de renards.

Condamné à 10 mois de prison et 20 000 euros d’amende

« En mars 2021, une condamnation a condamné l’empoisonneur à 10 mois de prison et à 20.000 euros d’amende pour ingérence dans le marquage d’une espèce protégée », assurent-ils auprès de l’ONG.

En plus de l’appui aérien, Le WWF aura l’aide des unités canines de la Garde civile, qui détectent les appâts empoisonnés depuis 2007 grâce à la figure du chien policier, qui compte plus de 70 ans de service.

Le commandant Javier Haro a expliqué que l’utilisation du chien offre « une recherche plus efficace des appâts empoisonnés et des engins interdits & rdquor; en plus de « rétrécir la recherche & rdquor ;, quelques avantages qui permettent d’accélérer les processus judiciaires pour élucider les décès.

De son côté, le capitaine de la garde civile Esteban de Diégo a souligné que les unités canines « nous aident à saisir les dépôts clandestins de produits phytosanitaires interdits & rdquor ;, qui provoquent des empoisonnements » non seulement des oiseaux, mais aussi des reptiles et de la faune endémique des archipels & rdquor ;.

Le coordinateur de la Stratégie andalouse contre le poison (EAV), ñigo Fajardo, a applaudi l’initiative car les six sentinelles ailées “sont des drones écologiques qui surveillent le ciel & rdquor;, dont le sacrifice permettra” de découvrir la mort de dizaines d’autres animaux & rdquor; liés au même cas.

Fajardo a décrit la nouvelle campagne du WWF comme « un système d’alerte précoce& rdquor;, qui équivaut à des tours de guet contre les incendies de forêt.

L’annonce de ce «Patrouille des oiseaux empoisonnés» Elle survient quelques jours seulement après que plus d’une centaine de grands oiseaux, presque tous des rapaces, aient été empoisonnés et 56 d’entre eux aient été tués à Salamanque, après avoir ingéré des restes de moutons. La Garde civile continue d’enquêter sur ce qui s’est passé et tente de localiser les responsables.

Rapport sur le poison en Espagne : https://wwfes.awsassets.panda.org/downloads/veneno_en_espana_informe_2020_web_corr__1_.pdf

