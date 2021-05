Six pilotes dévoilent des casques spéciaux du Grand Prix de Monaco pour 2021 · .

Une demi-douzaine de pilotes de Formule 1 ont déjà révélé des modèles de casques spéciaux qu’ils porteront pour le Grand Prix de Monaco ce week-end.

La paire de McLaren Lando Norris et Daniel Ricciardo ont de nouveaux looks pour correspondre à la livrée unique de l’équipe pour la course de ce week-end. Charles Leclerc rend hommage au seul autre pilote de F1 de Ferrari de Monaco, et les pilotes Williams marquent la 750e course de l’équipe ce week-end.

Valtteri Bottas a également produit un nouveau casque spécial pour le retour de la F1 à Monte-Carlo après son absence forcée l’année dernière.

Casque du Grand Prix de Monaco 2021 de Lando Norris

McLaren présente une livrée spéciale ce week-end par respect pour le sponsor de Gulf Oils. Norris arbore un nouveau design qui correspond à leur schéma de couleurs héritage distinctif de bleu d’oeuf de canard et d’orange.

Casque Lando Norris 2021 Grand Prix de Monaco

Le casque du Grand Prix de Monaco 2021 de Daniel Ricciardo

Ricciardo a également un look rétro ce week-end, qui, comme celui de son coéquipier, présente un rendu audacieux de son numéro de course. La coloration de la papaye de McLaren est plus évidente sur la conception de Ricciardo.

Casque Daniel Ricciardo 2021 Grand Prix de Monaco

Casque Charles Leclerc Grand Prix 2021 de Monaco

Le Grand Prix de Monaco précède le championnat du monde, et en 1931 a été remporté par un local, Louis Chrion, au volant d’une Bugatti. Il a également couru pour Ferrari, à l’époque où l’équipe dirigeait des voitures clientes Alfa Romeo.

Le casque de Leclerc est un hommage au coureur, qui a décroché son seul podium en Formule 1 lors du premier championnat du monde Grand Prix de Monaco en 1950 – également la première apparition de Ferrari dans la série, à l’âge de 58 ans.

Casque Charles Leclerc 2021 Grand Prix de Monaco

Casque du Grand Prix de Monaco 2021 de George Russell

Les deux pilotes Williams marquent la 750e course de l’équipe avec des casques spéciaux ce week-end. C’est celui de Russell.

Casque George Russell 2021 Grand Prix de Monaco

Nicholas Latifi Casque Grand Prix de Monaco 2021 de Nicolas Latifi

La conception homologue de Latifi a été créée par Censport.

Casque Nicholas Latifi 2021 Grand Prix de Monaco

Valtteri Bottas Casque Grand Prix de Monaco 2021

Bottas a également taquiné le design spécial qu’il portera ce week-end.

