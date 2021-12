Six projets sportifs liés aux femmes et aux filles deviendront une réalité grâce aux Iberdrola SuperA Awards

01/12/2021

Le à 21:01 CET

Le président d’Iberdrola, Ignacio Galán, a remis cet après-midi les six prix qui seront utilisés pour financer les projets lauréats dans chacune des catégories dans lesquelles sont divisés les Iberdrola SuperA Awards., une initiative qui en est à sa deuxième édition et qui s’inscrit dans l’engagement de l’entreprise à promouvoir l’égalité hommes-femmes et, plus particulièrement, promouvoir l’excellence des femmes à travers la pratique sportive.

Avec ces prix, Iberdrola soutiendra des projets, programmes et initiatives liés aux femmes et aux filles dans six catégories : Sports de masse, Compétition, Inclusion, Intégration sociale, Diffusion et Durabilité, chacune recevant un prix d’une valeur de 50 000 euros.

Le prix de la catégorie Iberdrola SuperA Social a été décerné au Donosti CUP in theWorld Foundation, du Pays Basque, dont le but est d’organiser le Tournoi de Football Donosti Cup, auquel participeront une équipe internationale et une autre équipe de notre pays.

Pour sa part, les filles du club de gymnastique acrobatique Baruca de Jaén pourront concourir au niveau national et international avec l’amélioration qui sera apportée à ses installations, en remportant le prix de la catégorie de base.

Vicente del Bosque aux Iberdrola SuperA Awards

| PRESSE IBÉRIQUE

De plus, grâce au prix Iberdrola SuperA Competition, Les femmes du club de sport Bolaños à Ciudad Real auront l’équipement sportif et la formation nécessaires faire le grand saut vers le handball professionnel.

D’autre part, le prix SuperA Difusión servira à diffuser le documentaire qui raconte l’histoire de 10 femmes, Mariburruntzi Sinkro Taldea, qui a commencé à pratiquer la natation artistique à 50 ans, conciliant vie familiale, professionnelle et sportive.

Valence aura la première école de cyclisme adaptée pour femmes et filles, promue par l’athlète paralympique Ruth Aguilar. Le projet a obtenu le prix Iberdrola SuperA Inclusión, tandis que La Fédération royale espagnole de canoë-kayak peut établir la Journée des eaux propres au niveau national afin d’améliorer l’environnement dans lequel ce sport est pratiqué, grâce au prix SuperA Sustainability.

Tous ces prix ont été décernés lors d’un gala présenté par Sara Escudero, auquel ont assisté les membres du Jury d’Honneur, Vicente del Bosque, Jesús Carballo, Marta Arcey Teresa Perales; avec les athlètes Carolina Marín (badminton), Ona Carbonell (natation), Sandra Sánchez (karaté), Amanda Sampedro (football), Liliana Fernández (Volleyball), Alejandra Querada (gymnastique), Elsa Baquerizo (Volleyball), Steffy Navarro (Gymnastique ), Desirée Vila (athlétisme adapté), Clara Azurmendi (badminton), María Delgado (pour la natation) et Adiaratou Iglesias (pour l’athlète), entre autres.