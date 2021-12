Six provinces canadiennes signalent de nouveaux sommets quotidiens pour le coronavirus

Le Québec a signalé plus de 13 000 nouveaux cas au cours des 24 heures précédentes, l’Ontario en comptait 10 436 et la Colombie-Britannique en a répertorié 2 944.

Les infections à coronavirus ont atteint mercredi de nouveaux sommets sur une journée dans six provinces canadiennes, incitant plusieurs provinces à imposer davantage de restrictions dans l’espoir de contenir la propagation de la variante omicron.

Les sauts les plus importants ont été enregistrés en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique, qui sont les provinces les plus peuplées du pays. Le Québec a signalé plus de 13 000 nouveaux cas au cours des 24 heures précédentes, l’Ontario en comptait 10 436 et la Colombie-Britannique en a répertorié 2 944.

Le Manitoba, l’Alberta et Terre-Neuve-et-Labrador ont également établi de nouveaux records. Le Manitoba a signalé 947 nouvelles infections, ce qui a dépassé le précédent record de 825 établi un jour plus tôt. L’Alberta a déclaré en avoir 2 775 et Terre-Neuve-et-Labrador a déclaré 312.

La Colombie-Britannique a annoncé qu’elle reportait le retour complet dans les salles de classe après les vacances de Noël pour donner au personnel scolaire le temps de mettre en œuvre des mesures de santé améliorées. Le personnel et les élèves dont les parents sont des agents de santé retourneront à l’école le 3 ou le 4 janvier comme prévu. Tous les autres élèves reviennent le 10 janvier. Des responsables de Terre-Neuve-et-Labrador ont déclaré que leurs écoles passeraient à l’apprentissage à distance après les vacances.

Le territoire du Nunavut a prolongé son verrouillage de « disjoncteur » jusqu’au 17 janvier alors qu’une augmentation des infections met à rude épreuve son système de santé. La règle mise en place avant Noël interdit les rassemblements à l’intérieur, ferme les bibliothèques, les gymnases, les arénas et les églises, limite les restaurants au service de plats à emporter.

