Six review : La nouvelle comédie musicale de Broadway est une absurdité extrêmement amusante

J’ai écrit cette critique pour la première fois il y a 19 mois.

Le 12 mars 2020, la nouvelle comédie musicale pop étourdissante Six – sur les six épouses d’Henri VIII, réinventée en un groupe de filles glam pop-ballades – devait ouvrir à Broadway lors d’un transfert depuis Londres. Puis, quelques heures avant le rideau, Broadway a fermé ses portes. Au moment où Six a rouvert pour les répétitions en août 2021, tous les costumes en plastique et en aluminium aux tons de bijoux s’étaient tellement détériorés qu’ils ont dû être reconstruits.

Enfin, après plus d’un an de retard, Six a enfin eu son ouverture officielle le dimanche 3 octobre, devant un public masqué et vacciné. « Vous souvenez-vous de nous de PBS ? » a demandé Katherine d’Aragon, et toute une horde de personnes dans le théâtre – des adolescentes en robes de princesse et diadèmes scintillants, des banquiers en costume sobre, des milléniaux aux yeux cyniques en jeans – ont crié en réponse.

Le spectacle et les paillettes de Broadway sont enfin de retour, et le joyeux et désordonné Six a rejoint la fête. Ce spectacle peut offrir une explosion de l’énergie et de l’exubérance dans lesquelles Broadway excelle à son meilleur, l’énergie que tout le monde dans ce théâtre a manifestement désiré au cours des 19 derniers mois.

Est-ce suffisant pour faire oublier au public le gâchis total que Six fait de ses tentatives de féminisme ? À en juger par l’accueil enthousiaste parmi mes collègues spectateurs lors de l’avant-première de la presse de samedi, la réponse est probablement oui. Mais je me suis retrouvé tout aussi dérangé par le désordre de Six en 2021 qu’en 2020, et si quoi que ce soit, le temps m’a rendu plus vengeur. Je suis plus éblouie par le spectacle aujourd’hui qu’alors, mais moins encline à pardonner le désarroi.

Pourtant, Six a une prémisse soignée et accrocheuse et une confiance enjouée qui semble dire: “Ne t’en fais pas trop, c’est amusant!” chaque fois que les détails n’ont plus de sens. Les six épouses malheureuses du roi Henri VIII d’Angleterre (divorcées, décapitées, décédées ; divorcées, décapitées, survivantes) organisent un concert pop. Mais le concert se double également d’un concours, chaque reine s’affrontant pour voir qui a eu le pire moment en tant qu’épouse d’Henry. Étant donné qu’il y a deux « décapités » distinctes dans ce groupe et qu’un seul « a survécu », la concurrence est rude.

Une par une, les reines montent sur scène dans une chanson solo, chaque femme canalisant un acte pop moderne différent alors qu’elle fait valoir que son traumatisme était le pire des traumatismes. Et quand Six est à son meilleur, l’association de chaque reine à son style musical donné (le tout imaginé par les co-auteurs Toby Marlow et Lucy Moss en tant qu’aînés à Cambridge ; Moss co-réalise également avec Jamie Armitage) se sent frais et plein d’esprit et exaltant.

Katherine d’Aragon (Adrianna Hicks, royale), qui a dû regarder son mari la tromper très publiquement, canalise Beyoncé dans son solo “No Way” alors qu’elle raconte l’histoire de la fois où Henry a essayé de l’envoyer faire ses valises dans un couvent. (Il y a aussi des rythmes subtils de Shakira mélangés, un clin d’œil à l’enfance espagnole de Katherine.)

Katherine Howard (Samantha Pauly, déchirante) donne une tournure effrayante à Britney Spears vers “If You Seek Amy” dans “All You Wanna Do”. La chanson commence sombre et ne fait que s’assombrir, avec Howard sexy-baby-cooing à travers une liste de tous les hommes qui l’ont utilisée et maltraitée. « Il y avait quatre refrains », crache-t-elle après avoir terminé. “C’est à quel point j’ai dû faire face à la merde.”

Le numéro hors concours, cependant, appartient à Anne de Clèves (Brittney Mack, un délice). Clèves, qui a récemment connu une sorte de renaissance dans le discours de six femmes, était historiquement la plus chanceuse des reines. Elle n’a dû rester mariée à Henry que pendant six mois, et dans le règlement du divorce, elle a obtenu des tas d’argent et des terres pour la garder heureuse. “Get Down” voit Mack dominer joyeusement “un palais que je possède”, sur un rythme emprunté à Nicki Minaj et avec un fanfaron qui vient tout droit de Rihanna.

« Cela ne semble pas difficile du tout », objecte l’autre reine.

“Oh ouais, je suppose que tu as raison”, réfléchit Clèves. « Je ne gagnerai probablement pas alors. Eh bien, retour au palais.

Même lorsque les paires de chansons de Six n’ont pas beaucoup de sens historique, elles peuvent toujours être amusantes, tant que nous fonctionnons sur le principe du « ne t’en fais pas trop ! » Marlow et Moss abat-jour l’idée qu’ils ne décriront pas Anne Boleyn (Andrea Mascasaet, timing comique impeccable) comme la tentatrice souriante et complotante que tant de fiction historique nous montre. Au lieu de cela, Six’s Boleyn est une fille impassible de la vallée qui est très intéressée à être « classée X » avec son petit ami royal, mais qui déclare avec désinvolture que la politique n’est « pas mon truc ».

Écoutez : D’un côté, Anne « La politique est ma chose » Boleyn n’a pas fait de roi pendant sept ans, n’a pas inventé sa propre religion et s’est frayé un chemin jusqu’au sommet de la monarchie anglaise pour être ainsi méprisée. D’un autre côté : la chanson est un bop. Quoi qu’il en soit, c’est amusant !

Mais quand les chansons de Six échouent, elles échouent fort. La pauvre Jane Seymour (la gagnante de Tony Abby Mueller, lumineuse comme toujours) est aux prises avec une épave complète d’une ballade adjacente à Adele.

Pour être juste, Jane commence avec un handicap. Historiquement, elle est la reine la plus difficile à maîtriser. Elle semble avoir eu une personnalité assez calme et sombre, et tandis que les autres épouses d’Henry sont célèbres pour leur désobéissance dramatique et/ou leur intelligence puissante, Jane Seymour était docile, obéissante et indifférente à l’érudition. Elle est décédée peu de temps après avoir donné naissance à Edward, le seul fils légitime d’Henry, et parce qu’elle lui a donné un héritier mâle, Henry a toujours affirmé qu’elle était la seule femme qu’il aimait vraiment. (Cependant, il n’a jamais pris la peine de lui donner un couronnement, donc toute cette considération pour elle semble ne s’être développée qu’après sa mort.)

Les junkies de “Six wives”, en particulier les fans d’Anne Boleyn, ont tendance à négliger Jane Seymour et à la déclarer la plus ennuyeuse et la moins féministe de toutes les femmes. Six semble donc s’être fixé l’objectif louable de tirer une Eliza Hamilton sur Jane Seymour, de faire valoir que le statut de Jane Seymour en tant que la plus traditionnellement féminine des six épouses d’Henry ne la rend pas digne de notre mépris.

Cependant, en tentant cet objectif louable, ce que Six a fait à la place est de donner à Jane une chanson dans laquelle elle explique qu’en fait, il est extrêmement fort et dur à cuire de sa part de se tenir aux côtés de son mari violent et violent, peu importe ce qu’il menace de lui faire. . Il existe des moyens de traiter Jane Seymour avec respect, mais louer son amour présumé pour son mari qui a assassiné sa femme ne me semble pas être un moyen productif d’atteindre cet objectif.

Le problème de Jane Seymour est étroitement lié à la raison pour laquelle Six s’effondre finalement. Quand Six dit simplement : « des reines Tudor, mais ce sont des stars de la pop ! N’y pense pas trop fort ! c’est un gambade joyeuse. Mais quand Six dit : « Attachez-vous, gamins, je suis sur le point de vous apprendre une chose ou deux sur le féminisme », alors mon garçon, c’est une épave.

Surtout, c’est une épave à la toute fin du spectacle. Dans ses dernières minutes, Six présente la seule survivante, Catherine Parr (Anna Uzele, à la voix argentée), qui a une leçon pour nous.

La façon dont nous avons regardé le spectacle, informe Parr le public, est fausse. Il est faux de dresser les femmes et leurs traumatismes les unes contre les autres et de les faire rivaliser pour notre plaisir. Il est mal de se soucier de leur vie uniquement dans le contexte de leur mariage avec Henry, et de ne pas se soucier de tout le reste qu’ils ont fait.

Tout cela est plus ou moins vrai. Pourtant, après avoir fait cette critique de lui-même, Six procède ensuite à ne rien faire avec.

C’est vrai que c’est dégueulasse de rivaliser pour savoir laquelle de ces six femmes a été le plus détruite. En fait, c’est foutu que nous ne prêtions une attention historique qu’aux femmes aussi brillantes que Catherine Parr et Anne Boleyn à cause de leurs mariages de merde, et pour ma part, je serais très déçu de voir une comédie musicale sur Catherine Parr écrivant ses livres ou Anne L’enfance de Boleyn en France. Ces histoires ne sont pas celles que Six souhaite raconter.

Six n’est pas intéressé à traiter le traumatisme que chacune des reines a subi comme réel et significatif, pas quand il y a des bops amusants à en tirer. Six n’est pas intéressé à dire à son public quoi que ce soit sur la vie des six épouses d’Henri VIII au-delà des détails de leurs mariages, pas quand leurs mariages étaient si dramatiques et excitants.

Donc, à la fin, quand Catherine Parr dit qu’aborder l’histoire de cette manière est tout à fait faux, Six parvient à se montrer suffisant, hypocrite et réprimandant. Il veut récolter les fruits d’une déconstruction féministe de l’histoire sans s’être mis au travail pour que son féminisme ou son histoire soient correctes. Vous savez juste qu’à un moment donné du processus de développement, quelqu’un a dit: “Je pense vraiment que ce spectacle peut être Hamilton pour les femmes!” et la finale fonctionne comme si nous étions tous d’accord pour dire que c’est en fait ce que Six a réussi, même si ce n’est pas le cas.

Ce gâchis de morale arrive à la toute fin de Six, après que nous ayons déjà entendu toutes les bonnes chansons. Et si vous surfez haut sur le buzz vertigineux de « Get Down » ou si vous avez encore la chair de poule de « All You Wanna Do », alors vous pouvez probablement passer la fin aussi.

Au moins, le théâtre en direct est enfin de retour, et Six est prêt et attend pour vous combler de toute l’énergie joyeuse que Broadway peut commander à son meilleur. En échange, tout ce qu’il vous demande, c’est de ne pas trop y penser. Quoi qu’il en soit, c’est amusant !