Six tendances en 2021: histoire du retour des voyages pendant la pandémie

Alors que le monde accélère la campagne de vaccination, les voyages d’affaires reviennent en 2021 – lentement mais régulièrement.

Par Kasim Rahim,

Prédire les tendances de l’espace de voyage d’entreprise en ces temps incertains s’articule autour de plus d’un aspect du voyage, la sécurité des employés étant au premier plan. Alors que le monde accélère la campagne de vaccination, les voyages d’affaires reviennent en 2021 – lentement mais régulièrement. Cependant, cela nécessite un plan délibéré pour rendre les voyages d’entreprise plus sûrs, plus faciles, plus fluides et plus adaptables que jamais.

L’industrie du voyage regorge de professionnels ingénieux dotés de capacités technologiques pour aider les entreprises à planifier un retour au voyage en toute sécurité pour leurs employés. Compte tenu de l’environnement pandémique, les politiques de voyage évoluent constamment et redéfinissent les principales tendances de voyage à travers le monde, qui incluraient plus de sécurité des employés, des expériences personnalisées, une rentabilité et une productivité accrues.

Les tendances suivantes, soutenues par les technologies émergentes, sont sur le point de redéfinir l’industrie du voyage au cours de l’année à venir:

Sûreté et sécurité (devoir de diligence): À la suite d’un événement catastrophique comme la pandémie du COVID-19, les organisations auront l’obligation de s’assurer que leurs employés sont en sécurité pendant leurs déplacements professionnels. Après tout, la santé et la sécurité de leurs employés sont primordiales pour toute organisation. Bien que les mesures de sécurité telles que le port de masques et la mise à distance physique se poursuivent dans un avenir prévisible, nous verrons les organisations planifier de minimiser les points de contact tout au long du parcours client. Par exemple, les dirigeants d’entreprise opteraient pour des vols directs plutôt que pour des escales / escales, s’assureraient de rester dans des propriétés vérifiées et l’assurance voyage deviendrait plus omniprésente. De plus, les organisations souhaiteraient que les sociétés de gestion de voyages (TMC) fournissent des services tels que le renouvellement des passeports, la demande de services consulaires, la soumission de formulaires de santé, l’achat de devises et même l’enregistrement avant le départ. De plus, de plus en plus d’organisations se concentreront sur la surveillance des alertes de voyage, en intégrant la technologie pour suivre l’emplacement des employés et en incorporant des «programmes de devoir de diligence» pour protéger les employés dans les situations d’urgence.

Sac mixte pour la montée en puissance des voyages d’entreprise: Les organisations dans les domaines du commerce électronique, de la transformation des aliments, de la logistique, de la livraison et de la gestion d’événements qui dépendent fortement des voyages devraient connaître une forte croissance des voyages d’affaires. Cependant, il y en aura d’autres qui auront eu une année désastreuse et qui voudront réduire les dépenses de voyage discrétionnaires en autorisant les voyages uniquement sur la base d’une analyse de rentabilisation solide – dans de nombreux cas, les voyages seraient rétrogradés de Business à Economy par un changement de politique. Ainsi, bien que les voyages puissent rester intacts, la valeur en dollars devrait baisser. En outre, les déplacements devraient dépendre davantage du département, les départements tels que les ventes et le marketing continuant à dépenser plus que certains autres. Le regroupement de plusieurs réunions en un seul voyage pour améliorer la rentabilité sera encouragé. Les voitures seront préférées pour les distances plus courtes, les politiques de dépenses et de remboursement étant restructurées pour tenir compte de cela.

Accélération des organisations pour passer aux voyages d’affaires gérés: De nombreuses organisations ont souffert financièrement pendant la pandémie. Cela mettra au premier plan la rentabilité et la productivité. Alors que 60% des déplacements professionnels sont encore desservis par un secteur fragmenté et non organisé, la tendance de ces organisations sera d’évoluer vers des déplacements gérés. Cela les aidera à réduire leurs coûts et à améliorer leur productivité grâce à une meilleure coordination et à des prix moins chers. Deuxièmement, le passage à un voyage géré aide les organisations à resserrer leur politique de voyage, à fournir plus de contrôle sur les dépenses discrétionnaires et à mettre en œuvre plus de rigueur dans la gestion de leurs budgets en temps réel.

Le merchandising envahira les outils et systèmes de voyage d’affaires: Il y a eu une croissance significative des revenus de marchandisage par rapport au prix des billets au cours des deux dernières années. Cela comprend la commercialisation des services auxiliaires et des tarifs de marque. Alors que la région évolue encore, nous pourrions bien voir une accélération à mesure que nous commençons à sortir de la pandémie, de plus en plus d’acteurs y voyant une opportunité d’améliorer leurs marges grâce à la différenciation. Bien qu’il offre une expérience d’achat améliorée grâce à un contenu riche et à une personnalisation pour les voyageurs d’affaires – comme le choix d’équipements tels que l’espace pour les jambes, le Wifi, les divertissements en vol et d’autres attributs – il fournit également aux compagnies aériennes et aux sociétés de gestion de voyages un canal de vente incitative. Le programme de nouvelle capacité de distribution (NDC) de l’IATA est un pas dans cette direction.

Adoption de l’automatisation: L’automatisation imprègne tous les secteurs et les voyages d’affaires ne feront pas exception. Étant donné que les entreprises ont été frappées par une année de pandémie, la vitesse d’adoption de nouvelles technologies qui peuvent apporter de la valeur et de la flexibilité sera demandée. De nombreuses start-ups du secteur du voyage intégreront de nouvelles technologies telles que l’apprentissage automatique, l’IA et la robotique pour répondre à cette demande. L’accent sera également mis davantage sur les analyses avancées pour guider et aider les organisations à prendre des décisions rapides.

Facilité de voyage personnelle / de loisirs: Les employés ont besoin de s’échapper du quotidien. La pandémie n’a fait qu’exacerber cette situation. La demande refoulée de voyages d’agrément signifie que davantage d’organisations seraient prêtes à modifier leur politique pour associer les voyages d’affaires des employés aux loisirs. Bien que cela aide l’employé à réduire ses dépenses et à satisfaire ses besoins émotionnels et son bien-être, cela favorise également la rétention des employés à un niveau stratégique. La technologie qui peut soutenir de telles politiques de fourniture d’itinéraires mixtes sera plus recherchée.

Si la pandémie a mis en évidence une réalité, c’est que les acteurs de l’industrie du voyage se transforment rapidement pour répondre aux besoins changeants des consommateurs de la «nouvelle normalité». Différents pays continueront d’avoir des restrictions et des protocoles de voyage variés pour les visiteurs. Les organisations se concentreront sur l’introduction de politiques et de programmes garantissant la sécurité des employés, l’adoption accrue de la technologie et la collaboration avec les sociétés de gestion de voyages pour les aider à personnaliser l’expérience de voyage tout en favorisant la rentabilité et la productivité. Une pandémie comme celle à laquelle nous assistons a entraîné de nombreux changements, dont certains seront là pour rester dans un avenir prévisible. Mais le bon côté est que cela nous préparera à être prêts et à garder une longueur d’avance sur le match lorsqu’il ouvrira complètement!

(L’auteur est le fondateur d’IncBuddy. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

