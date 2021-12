Six trésoriers d’État américains font pression sur Activision Blizzard pour qu’il réponde à son scandale de harcèlement sexuel

Les trésoriers d’État de six États américains – Californie, Massachusetts, Illinois, Oregon, Delaware et Nevada – ont appelé Activision Blizzard apporter des changements plus significatifs à la façon dont l’entreprise est gérée à la suite des enquêtes et des poursuites judiciaires très médiatisées qui ont secoué l’industrie du jeu au cours des six derniers mois.

Selon Axios, les trésoriers des six États ont demandé à rencontrer les membres du conseil d’administration d’Activision Blizzard d’ici le 20 décembre et ont menacé de prendre des mesures contre l’entreprise si elle ne répondait pas à leurs demandes.

Les élus de l’ensemble des États en ont fait la demande dans une lettre conjointe envoyée à l’éditeur en novembre, où ils ont également menacé d’envisager de voter contre la réélection des membres du conseil d’administration d’Activision Blizzard si une réunion n’est pas prévue et des changements dans l’entreprise. ne sont pas faits.

« Nous craignons que le PDG et les administrateurs actuels n’aient pas les compétences, ni la conviction dans ces changements radicaux nécessaires pour transformer leur culture, pour restaurer la confiance avec les employés, les actionnaires et leurs partenaires », a expliqué le trésorier de l’Illinois Michael Frerichs.

Les États eux-mêmes ont investi dans l’entreprise, d’où la pression des trésoriers. La lettre et sa publication sont destinées à provoquer un examen plus approfondi du public.

« Une chose que les trésoriers apportent, c’est aussi un peu d’attention ici et un peu de pression du public également », a poursuivi Frerichs. « Il ne s’agit donc pas seulement du nombre de dollars et du nombre d’actions que nous avons. »

Les trésoriers sont apparemment déconcertés par le fait que les membres du conseil d’administration ont soutenu le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, pendant le scandale, et veulent « une véritable enquête » d' »un enquêteur extérieur » sur la culture de l’entreprise.

Kotick a récemment discuté de sa démission en tant que PDG d’Activision Blizzard, et la société a promis d’apporter quelques modifications à ses politiques sur le lieu de travail à la lumière des enquêtes en cours. Les patrons de Nintendo, PlayStation et Xbox ont tous fait part de leur déception et de leur inquiétude face à Activision Blizzard.