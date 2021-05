Six victimes sont mortes à la suite d’une fusillade lors d’une fête d’anniversaire dans le Colorado ⋆ .

Six victimes sont mortes à la suite d’une fusillade dans une résidence du Colorado, selon les autorités.

Le département de police de Colorado Springs a déclaré que lorsque les agents sont arrivés au parc de maisons mobiles de Canterbury, ils ont trouvé six adultes morts. Un blessé qui a été transporté à l’hôpital est décédé plus tard, portant le nombre total de morts à sept, dont les six victimes et le suspect, qui s’est suicidé.

L’incident semble s’être produit lors d’une fête d’anniversaire organisée pour l’une des victimes de la fusillade. La fusillade a été perpétrée par le petit ami de l’une des femmes aujourd’hui décédées. Les autorités tentent toujours de trouver un motif.