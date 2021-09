SIX5SIX annonce un partenariat avec NorthEast United FC

in

Les nouveaux kits devraient être lancés avant le début de la prochaine saison d’ISL

La marque de vêtements de sport haut de gamme SIX5SIX a annoncé lundi son partenariat avec l’Indian Super League Club NorthEast United FC. SIX5SIX devient le partenaire officiel de kitting et de merchandising du club dans le cadre d’un contrat pluriannuel.

La société de merchandising, qui croit en une approche axée sur la conception, se concentre sur la création d’un sentiment d’inclusion parmi les fans, les athlètes et toutes les parties prenantes, a-t-il déclaré. Avec chaque design racontant une histoire, SIX5SIX concevra les kits de l’équipe à domicile et à l’extérieur, les kits d’entraînement ainsi que l’ensemble des produits dérivés des fans, en tenant compte de l’aspect communautaire.

« Nous sommes ravis de nous associer au NorthEast United FC, un club issu d’une région qui a énormément contribué au football indien. Nous voulons créer quelque chose d’unique en gardant à l’esprit la philosophie des Highlanders. Nous attendons avec impatience ce partenariat passionnant et fructueux », a déclaré Ambar Aneja, co-fondateur et PDG de SIX5SIX.

Les nouveaux kits devraient être lancés avant le début de la prochaine saison d’ISL et seront disponibles sur le site Web de la marque, ainsi que chez certains détaillants clés de la région. De plus, ce partenariat avec NorthEast United FC est le deuxième partenariat de club de SIX5SIX dans l’ISL, après l’annonce du Kerala Blaster FC le mois dernier. Ils sont également le partenaire de kit officiel de la Fédération indienne de football (AIFF).

« Nous sommes ravis de commencer un nouveau chapitre avec SIX5SIX. Ils sont également le partenaire de kitting officiel de l’équipe nationale indienne, ils comprennent donc les sentiments et les émotions des fans de football, et cela nous donne confiance quant au type de produits qu’ils peuvent fournir à nos fans et joueurs », Priya Runchal, PDG de a déclaré le NorthEast United Football Club.

