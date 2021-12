Sixième journée de la Ligue des champions : cinq points à retenir

La sixième journée de la Ligue des champions a été riche en drames. Manchester City a perdu en Allemagne tandis que Liverpool, l’Ajax et le Bayern Munich ont tous terminé le groupe avec des records de 100%.

Kyle Walker voit Red alors que Manchester City perd à Leipzig

Manchester City a terminé sa phase de groupes de la Ligue des champions par une défaite en Allemagne contre le RB Leipzig.

L’équipe de Pep Guardiola a pris du retard grâce au milieu de terrain hongrois Dominik Szoboszlai et les hôtes ont doublé leur avance après la pause grâce à Andre Silva.

Riyad Mahrez a réduit le déficit avec une tête contrôlée, mais toute chance de retour a rapidement diminué lorsque Kyle Walker a donné un coup de pied à Andre Silva, laissant les Citizens jouer les huit dernières minutes avec dix hommes.

L’équipe de Guardiola reste en tête du groupe A devant le Paris Saint-Germain, vainqueur 4-1 contre le Club de Bruges, tandis que Leipzig se qualifie pour la Ligue Europa après avoir terminé troisième.

Haller égale le record de la Ligue des champions alors que l’Ajax remporte les six matchs de groupe

L’attaquant de l’Ajax Sebastian Haller est devenu le premier joueur depuis Cristiano Ronaldo en 2017/18 à marquer lors de chaque match de groupe de la Ligue des champions.

L’ancien attaquant de West Ham United a ouvert le score lors de sa victoire 4-2 sur le Sporting pour porter son total à dix buts en six matches.

Le Sporting se qualifie également pour les huitièmes de finale tandis que Dortmund, malgré une victoire 5-0 sur Besiktas, jouera en Ligue Europa.

Liverpool détient également un record de 100 pour cent avec une victoire sur l’AC Milan

Liverpool a terminé sa phase de groupes de la Ligue des champions avec un bilan parfait après une victoire 2-1 à Milan.

Les hôtes, qui avaient besoin d’une victoire pour se qualifier pour le tour suivant, ont pris l’avantage grâce à Fikayo Tomori mais Mohamed Salah a inscrit son 20e but de la saison à dix minutes de la fin de la première mi-temps.

Divock Origi, qui a marqué le vainqueur contre Wolverhampton Wanderers la dernière fois, a de nouveau frappé pour donner à l’équipe de Jurgen Klopp un record parfait.

L’Atletico Madrid rejoint les Reds en huitièmes de finale après une victoire fougueuse 3-1 contre Porto, qui a vu trois cartons rouges brandis. Porto jouera en Ligue Europa après sa troisième place.

Drame tardif alors que Zenit et Chelsea partagent le butin dans un thriller à six buts

Chelsea a dû travailler dur pour marquer un point lors de son match de la sixième journée de la Ligue des champions contre le Zenit.

Timo Werner a donné l’avantage aux Bleus en moins de deux minutes, mais la formation russe menait 2-1 à la pause. Malgré le déficit, l’équipe de Thomas Tuchel a assuré son propre retour avec un autre attaquant de Werner et un troisième de Romelu Lukaku, mais le Zenit a égalisé le match quatre minutes après le temps additionnel.

Le résultat signifie que Chelsea redescend à la deuxième place du groupe H avec la Juventus comme vainqueur tandis que le Zenit se qualifie pour la Ligue Europa.

Barcelone jouera en Europa League alors que le Bayern Munich remporte ses six matchs

Le quintuple vainqueur, Barcelone a été éliminé de la phase de groupes de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2000.

Le club catalan a subi une nouvelle lourde défaite face aux leaders de la Bundesliga, le Bayern Munich, avec Thomas Muller, Leroy Sane et Jamal Musiala tous sur la feuille de match à l’Allianz Arena.

Le Bayern rejoint l’Ajax et Liverpool en enregistrant six victoires en six matches de groupe tandis que la victoire 2-0 de Benfica sur le Dynamo Kyiv les place au-dessus des géants espagnols à la deuxième place.

