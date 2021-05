Sixième sens: une étude affirme que les humains sont capables de développer des sens «semblables à des chauves-souris» | Bizarre | Nouvelles

Une étude, parue dans Plos One plus tôt ce mois-ci, affirme que les humains ont une forme très basique d’écholocation, un trait observé chez d’autres espèces telles que les chauves-souris et les dauphins, qui aide à identifier la forme et le mouvement des objets par le son. S’adressant à Pop Mech, Miwa Sumiya, Ph.D, chercheur affilié au Center for Information and Neural Networks et l’un des auteurs de l’étude, a déclaré que la découverte pourrait conduire à une meilleure compréhension du cerveau humain.

M. Miwa a déclaré: «Examiner comment les humains peuvent acquérir de nouvelles capacités de détection pour reconnaître les environnements à l’aide de sons [i.e., echolocation] peut conduire à la compréhension de la flexibilité du cerveau humain.

«Nous pourrons peut-être également obtenir des informations sur les stratégies de détection d’autres espèces [like bats] en comparant avec les connaissances acquises dans les études sur l’écholocation humaine. »

Les humains possèdent en fait plus que les cinq sens de base du toucher, de la vue, du son, du goût et de l’odorat.

En fait, les humains ont une variété de sens mineurs supplémentaires tels que l’orientation spatiale, la proprioception (position du corps) et la réception de la douleur, tandis que d’autres animaux ont des sens encore plus avancés tels que la capacité de détecter des signaux électriques et magnétiques.

Dans une expérience complexe, 15 participants ont utilisé un appareil pour générer un signal d’écholocation qui a rebondi sur deux cylindres de forme étrange qui étaient soit en rotation, soit stationnaires, puis ont réécouté le son en écho à travers des écouteurs.

Le son en écho a été rendu binaural pour créer une expérience de son surround similaire à celle de la réponse méridienne sensorielle autonome (ASMR).

M. Sumiya a ajouté: «Le signal d’écholocation synthétique utilisé dans cette étude comprenait des signaux haute fréquence jusqu’à 41 kHz que les humains ne peuvent pas écouter.»

Les participants à l’étude ont pu identifier l’existence des cylindres rotatifs en utilisant uniquement le son écho à travers le timbre et la hauteur de l’écho, même s’ils ne pouvaient pas voir directement les objets.

S’adressant au Smithsonian Magazine en 2017, il a déclaré: «Vous pourriez remplir les bibliothèques de ce que nous savons sur le système visuel humain, mais ce que nous savons sur l’écholocation humaine pourrait à peine remplir une étagère.»