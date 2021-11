Sixième vague de coronavirus en Espagne : est-il possible qu’elle arrive ?

11/06/2021 à 21:15 CET

Nieves Salinas

L’Espagne est de retour risque moyen de contagion par le coronavirus en dépassant l’incidence de 53 cas pour 100 000 habitants. Les experts consultés par El Periódico de España soutiennent que ce scénario c’était prévisible: l’efficacité des vaccins n’est pas à cent pour cent et, bien que peu nombreux, il y a des gens qui ne sont toujours pas immunisés dans notre pays. Dans des communautés comme le Valencien, plus de 90 % des admis pour le coronavirus dans les soins intensifs sont des patients non vaccinés, en l’occurrence des touristes étrangers.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déjà averti que l’Europe est un « point critique de repousse » et c’est devenu le « épicentre » de la pandémie, en raison de l’augmentation des cas ces dernières semaines. En Allemagne, les autorités ont notifié jeudi environ 34.000 cas quotidiens de coronavirus, soit le nombre maximum dans le pays européen depuis le début de la crise.

Seulement dans RussiePlus de 40 000 cas et près de 2 000 décès dus au virus au cours de la dernière journée ont été enregistrés ce vendredi, des chiffres proches des sommets historiques, dans un contexte de rebond constant ces dernières semaines. Beaucoup ne sont pas vaccinés et, en outre, le taux de vaccination est beaucoup plus lent.

L’Espagne est-elle sûre ?

Depuis l’Espagne, le message de la ministre de la Santé, Carolina Darias, est que notre situation, grâce aux taux de vaccination très élevés comme on le rappelle souvent, est beaucoup plus favorable pour avoir le « virus acculé ». Cela a été dit cette semaine après la session plénière de la Conseil Interterritorial du système national de santé. Par ailleurs, le ministre de la Santé considère que nous sommes de plus en plus proches de l’obtention d’une immunité de groupe que, dans un premier temps, les experts plaçaient à 70 % de la population vaccinée. Maintenant, comme la variante delta est plus contagieuse, la cible a été relevée jusqu’à 90%.

Après 12 semaines de baisse de la notification des cas, Darias a admis que, cependant, au cours des 15 derniers jours, il a été observé une montée douce de l’incidence cumulée, avec une certaine tendance à la stabilisation et des diminutions progressives à la fois de l’occupation des hôpitaux, comme dans les unités de soins intensifs et nombre de morts. Le 15 octobre, l’incidence du covid-19 s’élevait à 40,85 cas, le point le plus bas après la cinquième vague.

De plus, la ministre se félicite de ces « Spectaculaire & rdquor; chiffres enregistrés par notre campagne de vaccination : plus de 38 millions de personnes avec au moins une dose ; 37,4 millions de personnes avec le régime complet – près de 89 % de la population cible – et plus de 1,2 million de personnes qui ont déjà reçu une dose supplémentaire du vaccin. Cependant, les cas continuent de grimper. Par rapport à l’incidence moyenne actuelle des infections en Espagne, le rapport de ce vendredi montre que l’incidence cumulée au cours des 14 derniers jours pour 100 000 habitants s’élève à 53,77, contre 51,61 jeudi. Au cours des deux dernières semaines, un total de 25 516 positifs ont été enregistrés.

Un scénario attendu

A quelques jours de cette hausse de l’incidence enregistrée en Espagne ces quinze derniers jours, ce journal a lancé une question à différents experts : peut-on considérer la pandémie maîtrisée ? Même alors, ils ont prévenu : l’impression générale est que, d’une certaine manière, oui. Du moins en ce qui concerne les indicateurs et les taux de vaccination. Mais avec prudence.

Un rebond de l’incidence en Espagne était-il prévisible ?Ces données signifient-elles qu’il faut s’inquiéter alors que nous avions déjà commencé à prendre de l’ampleur et que la pandémie était presque maîtrisée ? « Je pense que oui, il fallait s’y attendre. Je ne sais pas si cela deviendra une sixième vague, mais, d’abord, il faut rappeler que la vaccination n’est pas complète chez tous les patients malgré la vaccins, parce que l’efficacité à cent pour cent n’existe dans aucun médicament, ni dans aucun médicament, « le Dr José Polo, président de la Société espagnole des médecins de première ligne (Smergen).

Il existe une population « minimale, mais non vaccinée » qui justifierait cette augmentation de l’incidence des cas, selon le Dr Polo

De plus, le Dr Polo attire l’attention sur un fait. Malgré ces pourcentages élevés de vaccination, il existe une population qui n’est toujours pas vaccinée. « Minimal, mais pas vacciné »il insiste. De plus, il parle de certaines « tranches d’âge » qui ont refusé de recevoir leurs doses et considère que « probablement » l’incidence est due aux personnes infectées dans cette tranche d’âge.

Par sections, ceux qui résistent le plus à se faire vacciner – et donc ceux qui déclencheraient l’incidence – ont entre 30 et 39 ans. Au moins dans la Communauté de Madrid, où il y a déjà 89,4% de la population – 12 ans et plus – avec le régime complet et 91,1% avec au moins une dose.

Avec les données fournies par le ministère de la Santé, par rapport au vendredi 5 novembre, le pourcentage de personnes immunisées avec un calendrier complet dans cette bande est de 77 %, contre 100 % des plus de 70 ans; 87,8% des 40-49 ans ; 78,6 % chez les 20-29 ans et même 80,3 % chez les adolescents entre 12 et 19 ans. Pour encourager ces retardataires, la région va vacciner avec des équipes mobiles ce week-end dans plusieurs communes comme Brunete ou Arganda del Rey.

TOURISTES INSUMISOS

Le Département de santé communautaire de Valence fournit à El Periódico de España des données très importantes dans le même sens. 90,9% des patients qui ont été admis avec un coronavirus dans les unités de soins intensifs des hôpitaux valenciens – il y a actuellement 46 patients gravement malades – n’avaient pas reçu leurs doses de vaccin.

Le cas de l’unité de soins intensifs de l’hôpital d’Alicante de la Marina Baixa, à Villajoyosa. L’unité de soins intensifs est pleine et 75% sont des patients touristes non vaccinés et intubés par le covid-19. Cela a été dénoncé sur Twitter par le cardiologue Alberto Cordero, spécialiste à l’hôpital de San Juan, dans la même province.

L’USI de H. Marina Baixa est pleine et 75% sont des patients touristes non vaccinés et intubés par la pneumonie Covid19.

Les soins intensifs du reste des hôpitaux ne sont pas beaucoup mieux.

Le code de crise cardiaque de @cardiosanjuan ne s’arrête pas mais il y a déjà des problèmes pour saisir les patients pic.twitter.com/LbeGbD2Zw2 – Alberto Cordero (@acorderofort) 1er novembre 2021

La Fédération des secteurs de la santé et de la santé sociale de CC.OO. dans cette communauté admet qu’il y a des inquiétudes. Les données qu’ils fournissent sont que, dans ce centre de santé, ce vendredi, il y a 15 personnes admises dans le service et 6 aux soins intensifs avec un coronavirus. Ce sont surtout des étrangers non vacciné.

En ce moment, continuent-ils, des patients de réanimation non covid sont déjà dans l’URPA (Unité de Réanimation Post Anesthésique) qui est une zone chirurgicale, pour maintenir le double circuit. Si le nombre de cas positifs augmente, l’activité chirurgicale programmée serait suspendue car des patients non infectés par le virus entreraient dans le bloc opératoire, créer une zone propre.