Sixit est un casse-tête adorable avec un gameplay roguelite fascinant [Android Game of the Week]

Sixit se décrit comme “un jeu de puzzle narratif mignon”, et je ne suis pas trop fier d’admettre que les graphismes adorables sont ce qui m’a fait choisir de le prendre. Mettant en vedette d’adorables personnages à base d’animaux et de plantes dans un charmant village forestier, Sixit vous place dans la peau de Pep, qui pourrait être un raton laveur ou quelque chose du genre – vous n’êtes jamais vraiment sûr.

Le village de Pep est en danger terrible à cause d’une tempête sensible qui cherche à tout détruire sur son passage. Il y a des années, la tempête a été vaincue par le dragon gardien de votre village, Mitera, mais la bataille l’a grandement mise à rude épreuve et elle dort depuis. Maintenant, la tempête a de nouveau élevé sa tête laide et vous, en tant que Pep, devez collecter six artefacts légendaires pour essayer de la réveiller et de sauver votre village d’une catastrophe certaine. C’est certainement l’un des meilleurs jeux gratuits auxquels vous pouvez jouer sur Android en ce moment et c’est probablement aussi l’un des meilleurs nouveaux jeux Android de 2021 à ce jour.

L’histoire est excellente en soi, mais le gameplay est l’une des meilleures facettes de Sixit en raison de sa vision unique du genre roguelite. Lorsque vous commencez votre chemin pour aider à sauver ce village, Pep n’a absolument aucune capacité ou va au-delà de la possibilité de marcher vers la gauche ou la droite. Cela change rapidement une fois que vous découvrez le “Translation Conduit”, qui ressemble beaucoup à un mégaphone. Ce mégaphone vous permet de parler à d’autres bestioles du village, ouvrant ainsi votre première voie. Voici le hic, cependant: vous ne pouvez utiliser les objets de votre inventaire que six fois par course. Pas six chacun, six au total. Cela signifie qu’une fois que vous aurez parlé à six villageois lors de la première course, vous devrez retourner au hub pour recharger vos actions à six.

Sauvez votre village d’une catastrophe certaine en collectant six artefacts légendaires.

Avec chaque nouvel artefact découvert, vos options pour traverser le village et ses environs s’améliorent un peu plus. Une fois que vous avez ajouté les deux premiers artefacts à votre cache, vous commencerez à remarquer l’un des choix de conception de jeu fascinants qui rendent Sixit vraiment unique. Vous ne pouvez pas non plus utiliser vos six artefacts six fois dans l’ordre de votre choix; vous devez les récupérer soigneusement dans la salle du hub dans l’ordre dans lequel vous prévoyez de les utiliser.

Source: Rachel Mogan / Android Central

En effet, Sixit vous oblige à utiliser une action avant de pouvoir utiliser la suivante dans votre inventaire. Alors disons que vous avez d’abord équipé le mégaphone, puis la hache, puis les ailes. Cela signifie que vos trois prochains mouvements doivent être parler, couper, sauter. Cela donne à Sixit une couche supplémentaire de complexité et il est crucial que vous observiez et enregistriez attentivement le monde qui vous entoure.

Une fois que vous êtes à court de mouvements, vous avez soit atteint l’objectif immédiat que vous vous êtes fixé, soit vous l’avez vraiment mal fait et vous devez maintenant utiliser le bouton de réinitialisation pratique pour vous ramener au hub, commençant ainsi. une nouvelle course qui vous permet de tenter une autre chance.

L’écriture et l’humour de Sixit sont ce qui le rend si charmant, et parler à chaque dernier PNJ vaut bien votre temps.

Cependant, cela ne restreint pas autant le jeu que cela vous encourage à essayer de nouvelles choses. Vous constaterez peut-être que vous pouvez réellement parler à un petit arbre en utilisant le mégaphone plutôt que de le couper avec votre hache, ce qui ouvre un tout nouveau monde de possibilités pour traverser la zone suivante. De plus, chaque PNJ réagira différemment lorsque vous essayez d’utiliser de nouvelles actions sur eux, donc je vous recommande vivement d’essayer chacun d’eux, même si ce n’est que parce que vous en obtenez une nouvelle interaction.

Vous trouverez probablement avec Sixit que vous voulez rechercher de nouvelles interactions avec d’autres villageois, non pas parce que vous pensez que cela vous rapportera nécessairement quelque chose ou vous mènera n’importe où, mais parce que l’écriture et l’humour du jeu sont si charmants. Pep lui-même est simplement décrit comme “un mammifère” et votre seul vrai qualificatif pour être le sauveur choisi par le village est que vous avez des pouces opposables. Ce genre de vision irrévérencieuse de toute la situation de l’élu se poursuit dans le reste de l’écriture du jeu, menant à des conversations vraiment amusantes et attachantes.

Source: Rachel Mogan / Android Central

Honnêtement, je ne peux pas dire grand-chose pour critiquer Sixit. J’ai aimé à peu près tout dans le jeu, à l’exception de la bande son, qui n’est pas mal, mais pas stellaire. Cependant, si les énigmes ne sont pas votre confiture, alors ce jeu n’est peut-être pas pour vous. Les énigmes ne sont pas particulièrement difficiles, mais si vous ne savez pas quoi faire ensuite, vous devrez peut-être simplement utiliser des essais et des erreurs aléatoires pour voir si vos artefacts ont un effet sur l’environnement ou sur les PNJ que vous n’avez pas. découvert encore.

Cela étant dit, Sixit est gratuit, vous devez donc absolument l’essayer. Il ne contient même pas de publicités intrusives ni d’achats intégrés, contrairement à notre dernier jeu de la semaine, Fishing Life, qui pourrait prendre une page du livre de Sixit sur celui-ci. Vous pouvez choisir de faire un achat unique de 1,99 $ pour soutenir le développeur et supprimer toutes les publicités, ce que je suis heureux de payer juste pour soutenir l’équipe derrière un titre aussi charmant.

Pensez-y bien

Sixit

Surveillez vos six

Charmant, irrévérencieux et stratégique, Sixit mélange la plate-forme d’aventure avec des ressources limitées pour se donner un avantage intelligent.