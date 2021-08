Sixx:AM annonce l’album “Hits” – Blabbermouth.net

SIXX : AM, le projet de longue haleine mettant en vedette MOTLEY CRUE bassiste Nikki Sixx aux côtés d’anciens GUNS N’ ROSES guitariste DJ Ashba et chanteur Jacques Michel – libérera le “Les coups” album le 22 octobre via Meilleure musique de bruit. Le projet est une célébration rétrospective des plus grands succès du groupe et des chansons préférées des fans. Et, plus particulièrement, il comprend six chansons inédites, marquant le premier album officiel du groupe avec du nouveau matériel depuis 2016.

“Les coups” arrivera trois jours après la sortie très attendue de Sixxles nouveaux mémoires “The First 21: Comment je suis devenu Nikki Sixx” (Livres Hachette). L’une des nouvelles chansons incluses dans l’album est également intitulée “Les 21 premiers”, avec ses paroles inspirées par le contenu captivant du livre.

Maintenant dans sa 21e année de sobriété, Sixx est incroyablement passionné par son métier et merveilleusement ouvert sur sa vie dans le rock and roll. Il est mondialement reconnu pour son travail auprès des personnes en rétablissement et s’est exprimé avec passion sur les effets sociaux désastreux de la crise des opioïdes aux États-Unis et dans le monde. Dans le mémoire, Sixx, déjà trois fois New York Times auteur à succès, raconte l’histoire inspirante de ses 21 premières années, comment Frank Feranna devenu Nikki Sixx. Le livre remplit les premières parties de Sixxla fascinante histoire vraie de , que les fans ont en partie appris à travers MOTLEY CRUEl’autobiographie collaborative largement célébrée de “La saleté” qui a été récemment adapté en un biopic à succès par Netflix en 2019. “Les 21 premiers” continue aussi SixxLa tradition de définir la bande originale de sa propre vie, combinant son travail d’écrivain et de musicien pour offrir des œuvres d’art à plusieurs niveaux.

En 2007, SIXX : AM publié “La bande originale des journaux d’héroïne”, qui sert de pièce d’accompagnement à Sixxles mémoires les plus vendues “The Heroin Diaries: Une année dans la vie d’une rock star brisée”, sorti la même année, introduisant le concept de bande originale de livre dans la culture populaire. Le livre et l’album ont été des succès dès leur sortie, le livre devenant instantanément un New York Times best-seller au cours de sa première semaine, épuisé dans les librairies des États-Unis. L’album a donné naissance au single n ° 1 “La vie est belle”, tout en recevant simultanément des éloges de la critique et en obtenant finalement la certification d’or aux États-Unis. Sixx, “Les 21 premiers” aura désormais sa propre bande-son avec le prochain “Les coups” album.

Pour célébrer l’annonce d’aujourd’hui, SIXX : AM a sorti un autre nouveau morceau de l’album, “Peau (Mélange de Rock)”, accompagné d’une vidéo lyrique saisissante. Le morceau est apparu à l’origine sur le deuxième album studio du groupe “Ça va faire mal”, et est rapidement devenu un favori des fans. Le nouveau mix, qui offre une expérience sonore plus lourde et plus anthémique, est désormais disponible en streaming et en téléchargement sur toutes les plateformes.

“Les coups” liste des pistes

01. La vie est belle (3:35)



02. Ça va faire mal (3:56)



03. Les mensonges des belles personnes (3:58)



04. Prier pour moi (4:13)



05. Augmenter (3:53)



06. Étoiles (3:50)



07. Peut-être qu’il est temps (4:21)



08. Peau (3:25)



09. Le ventre de la bête (3:47)



dix. Es-tu avec moi maintenant (4:02)



11. Fille aux yeux d’or (4:20)



12. Des accidents peuvent arriver (4:07)



13. Je dois bien faire les choses (3:12)



14. Nous n’irons pas tranquillement (4:20)

Nouveaux morceaux bonus :

15. Les 21 premiers (3:20)



16. Parle-moi – Mix radio (3:39)



17. Pénétrer (4:38)



18. Attendre toute ma vie (3:17)



19. Peau – Rock Mix (3:50)



20. La vie est belle – Piano Voix (3:06)

SIXX : AMla dernière version de ‘s était une version retravaillée de sa chanson “Peut-être qu’il est temps”, sorti en août 2020 dans le cadre du Artistes pour la récupération projet.

La version originale de “Peut-être qu’il est temps” Est apparu sur SIXX : AMle dernier album de, “Vol. 2, Prières pour les bienheureux”, qui a été publié en novembre 2016 via Onze Sept Musique. Le disque a été écrit et enregistré en même temps que “Vol. 1, Prières pour les damnés”, sorti plus tôt cette même année, et il a servi de pièce d’accompagnement au premier chapitre.

En janvier 2020, SIXX : AM a sorti le clip officiel de “Parle-moi”. Le morceau, initialement sorti en septembre 2019, invitait chacun de nous à faire le premier pas vers la compréhension mutuelle et la guérison en utilisant le pouvoir de la conversation.

Sixx a récemment fait équipe avec Rob Zombie, Jean 5 (ROB ZOMBIE, MARILYN MANSON) et Tommy Clfetos (OZZY OSBOURNE, BLACK SABBAT, ROB ZOMBIE) dans un nouveau projet appelé LA RATS. Le quatuor s’est réuni expressément pour enregistrer une reprise de “J’ai été partout” pour la bande originale du film “La route de glace”. “J’ai été partout” est une chanson écrite par un chanteur country australien Geoff Mack en 1959, et rendu populaire par Étoile chanceuse en 1962.

MOTLEY CRUE‘s “La visite du stade” avec DEF LEPPARD, POISON et JOAN JETT & LES CURS NOIRS devait initialement avoir lieu l’été dernier mais a finalement été repoussé à 2021, puis à 2022, en raison de la pandémie de coronavirus.