Sixx:AM met la touche finale à une nouvelle chanson

SIXX : AM, le projet de longue haleine mettant en vedette MOTLEY CRUE bassiste Nikki Sixx aux côtés d’anciens GUNS N’ ROSES guitariste DJ Ashba et chanteur Jacques Michel — met la touche finale à une nouvelle chanson.

Le vendredi (2 juillet), Achba pris à son Instagram d’écrire : “Je viens de finir de couper des guitares sur un tout nouveau morceau de @sixxam avec @nikkisixxpixx et @jamesmichaelofficial Carnets d’héroïne Des jours où nous nous retrouvions juste entre amis et nous nous amusions à écrire des chansons ! Quelle explosion celui-ci était! J’espère que vous l’apprécierez tous autant que nous l’avons fait en le créant !”

SIXX : AMla dernière version de ‘s était une version retravaillée de sa chanson “Peut-être qu’il est temps”, sorti en août 2020 dans le cadre du Artistes pour la récupération projet.

La version originale de “Peut-être qu’il est temps” Est apparu sur SIXX : AMle dernier album de, “Vol. 2, Prières pour les bienheureux”, qui a été publié en novembre 2016 via Onze Sept Musique. Le disque a été écrit et enregistré en même temps que “Vol. 1, Prières pour les damnés”, sorti plus tôt cette même année, et il a servi de pièce d’accompagnement au premier chapitre.

En janvier 2020, SIXX : AM a sorti le clip officiel de “Parle-moi”. Le morceau, initialement sorti en septembre 2019, invitait chacun de nous à faire le premier pas vers la compréhension mutuelle et la guérison en utilisant le pouvoir de la conversation.

Sixx a récemment fait équipe avec Rob Zombie, Jean 5 (ROB ZOMBIE, MARILYN MANSON) et Tommy Clfetos (OZZY OSBOURNE, BLACK SABBAT, ROB ZOMBIE) dans un nouveau projet appelé LA RATS. Le quatuor s’est réuni expressément pour enregistrer une reprise de “J’ai été partout” pour la bande originale du film “La route de glace”. “J’ai été partout” est une chanson écrite par un chanteur country australien Geoff Mack en 1959, et rendu populaire par Étoile chanceuse en 1962.

MOTLEY CRUE‘s “La visite du stade” avec DEF LEPPARD, POISON et JOAN JETT & LES CURS NOIRS devait initialement avoir lieu l’été dernier mais a finalement été repoussé à 2021, puis à 2022, en raison de la pandémie de coronavirus.