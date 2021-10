Sixx:AM n’a pas l’intention de tourner ou d’enregistrer plus de nouvelle musique

SIXX : AM, le projet de longue haleine mettant en vedette MOTLEY CRUE bassiste Nikki Sixx aux côtés d’anciens GUNS N’ ROSES guitariste DJ Ashba et chanteur Jacques Michel, sortira un album de compilation, « Les coups », le 22 octobre via Meilleure musique de bruit. L’album est une célébration rétrospective de SIXX : AMLes plus grands succès et les chansons préférées des fans qui comprennent également cinq morceaux et mixages inédits, marquant le premier album officiel du groupe avec du nouveau matériel depuis 2016.

Michael discuté « Les coups » et SIXX : AMles projets futurs de lors d’un nouvel entretien avec Métal à haute voix. Lorsque l’intervieweur a fait remarquer James que les albums des plus grands succès sont généralement quelque chose que les groupes sortent à la fin de leur carrière, a-t-il répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je pense que pour nous, nous ne savons vraiment pas ce que l’avenir nous réserve SIXX : AM Donc pour nous, quand nous nous sommes assis et avons commencé à faire ces enregistrements [for ‘Hits’], c’était à peu près, dans notre esprit, ‘D’accord, c’est une bonne façon de conclure SIXX : AM‘s corps de travail.’ Donc, nous le considérions comme « C’est la fin, du moins pour le moment ». Et c’était aussi un aspect important pour nous d’aller en studio et de le faire parce que nous voulions vraiment pouvoir – faute d’une meilleure façon de le décrire – conclure cela et mettre un joli arc dessus et avoir vraiment l’impression que nous J’ai contrôlé cela du début à la fin. C’était donc amusant et excitant. Et comme je l’ai dit, on ne sait jamais quoi SIXX : AM va faire à l’avenir, mais pour l’instant, nous examinons cela et disons: « C’est une bonne façon de conclure. » »

On lui a demandé s’il y avait des plans pour SIXX : AM prendre la route pour soutenir « Hits », James a déclaré: « Nous n’avons pas de plans de tournée. Je sais que, bien sûr, MOTLEY CRUE a cette grande tournée qui a été planifiée et reprogrammée. Je pense donc que c’est probablement global pour Nikki et le gang, dans la mesure où cela va. Mais nous n’avons actuellement aucun plan pour le faire.

« Quand nous avons quitté la route il y a quelques années, nous étions tous assez épuisés. Et je pense que nous avons naturellement pris la décision que ce serait peut-être le cas pour SIXX : AM en ce qui concerne les tournées. Mais on ne sait jamais ce que le temps libre fait à quelqu’un. Alors on verra. »

Inspiré par la sortie de Sixx‘s « The First 21: Comment je suis devenu Nikki Sixx », SIXX : AM membres Michael, Achba et Sixx font « Les coups » disponible comme pièce d’accompagnement du livre.

En 2007, SIXX : AM publié « La bande originale des journaux d’héroïne », qui a servi de pièce d’accompagnement à Sixxles mémoires les plus vendues « The Heroin Diaries: Une année dans la vie d’une rock star brisée », sorti la même année, introduisant le concept de bande originale de livre dans la culture populaire. Le livre et l’album ont été des succès dès leur sortie, le livre devenant instantanément un New York Times best-seller au cours de sa première semaine, épuisé dans les librairies des États-Unis. L’album a donné naissance au single n ° 1 « La vie est belle », tout en recevant simultanément des éloges de la critique et en obtenant finalement la certification or aux États-Unis

« Les coups » liste des pistes :

01. La vie est belle (3:35)



02. Ça va faire mal (3:56)



03. Les mensonges des belles personnes (3:58)



04. Prier pour moi (4:13)



05. Augmenter (3:53)



06. Étoiles (3:50)



07. Peut-être qu’il est temps (4:21)



08. Peau (3:25)



09. Le ventre de la bête (3:47)



dix. Es-tu avec moi maintenant (4:02)



11. Fille aux yeux d’or (4:20)



12. Des accidents peuvent arriver (4:07)



13. Je dois bien faire les choses (3:12)



14. Nous n’irons pas tranquillement (4:20)

Nouveaux morceaux bonus :

15. Les 21 premiers (3:20)



16. Parle-moi – Mix radio (3:39)



17. Pénétrer (4:38)



18. Attendre toute ma vie (3:17)



19. Peau – Rock Mix (3:50)



20. La vie est belle – Piano Voix (3:06)

MOTLEY CRUE‘s « La visite du stade » avec DEF LEPPARD, POISON et JOAN JETT & LES CURS NOIRS devait initialement avoir lieu l’été dernier mais a finalement été repoussé à 2021, puis à 2022, en raison de la pandémie de coronavirus.



