Sixx:AM n’a pas l’intention d’enregistrer de nouvelles musiques ou de se produire à nouveau en direct

SIXX : AM chanteur Jacques Michel, qui fait la promotion de l’album de compilation récemment sorti du groupe « Les coups », a été interrogé lors d’une interview avec la chaîne australienne Rock Lives Here s’il y avait des plans pour SIXX : AM pour enregistrer plus de nouvelle musique ou jouer des spectacles en direct à l’appui de l’effort. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « C’est drôle — à chaque fois SIXX : AM fait un album, on s’est dit : ‘C’est le dernier album qu’on va faire.’ Nous l’avons dit le « Les journaux d’héroïne » bande sonore. Nous avons dit: ‘C’est un cas unique. Nous ne ferons plus jamais ça. Puis nous avons fait ‘Ça va faire mal’, et c’était genre, ‘Ouais, ça va être notre dernier album, c’est sûr.’ Et puis nous avons fait ‘Vintage Moderne’, [and it was], comme, ‘Ce sera notre dernier.’ Donc on dit ça depuis le début.

« Quand nous assemblons ce ‘Les coups’ album, bien sûr, nous avions en tête que si c’était la dernière chose que SIXX : AM fait, nous voulons que ce soit juste et nous voulons que ce soit réfléchi et nous voulons qu’il ait du sens », a-t-il expliqué. « Et donc nous sommes vraiment partis avec cette intention ; nous voulions en quelque sorte mettre un bel arc sur cette décennie de musique que nous avons créée.

« Donc, pour le moment, nous n’avons aucun plan pour quoi que ce soit – pas de tournée, pas de nouvelle musique ou quoi que ce soit. Et c’est pourquoi nous sommes si heureux de partager cela ‘Les coups’ album avec tout le monde parce que c’est peut-être la dernière chose que nous faisons. Je ne sais pas. Nous verrons. C’est une chose que j’ai appris avec SIXX : AM – Je ne dis jamais jamais. »

En plus de Michael, SIXX : AM caractéristiques MOTLEY CRUE bassiste Nikki Sixx et ancien GUNS N’ ROSES guitariste DJ Ashba. Le nom SIXX : AM est une combinaison de tous les noms de famille des membres (Sixx, Ashba, Michael).

« Les coups » est sorti le 22 octobre via Meilleure musique de bruit. L’album est une célébration rétrospective de SIXX : AMLes plus grands succès et les chansons préférées des fans qui incluent également cinq morceaux et mixages inédits, marquant le premier album officiel du groupe avec du nouveau matériel depuis 2016.

Inspiré par la sortie de Sixx‘s « Le premier 21 : Comment je suis devenu Nikki Sixx », SIXX : AM membres Michael, Ashba et Sixx fait « Les coups » disponible comme pièce d’accompagnement du livre.

À ce jour, SIXX : AM a trois albums du top 20 du Billboard américain et une série de singles à succès, avec son catalogue complet composé de cinq albums studio – « La bande originale de Heroin Diaries » (2007), « Ça va faire mal » (2011), « Millésime Moderne » (2014), « Prières pour les damnés » et « Prière pour les bienheureux » (2016) — et trois EP, « X-Mas en enfer » (2008) ; « Vivre est beau » (2008) et « sept » (2011).



