Siya Kolisi et Handre Pollard nommés en Afrique du Sud pour le premier test des Lions britanniques et irlandais au Cap

Le capitaine sud-africain Siya Kolisi dirigera son pays lors du premier test de samedi contre les Lions britanniques et irlandais après avoir vaincu COVID.

Le flanker des Sharks était l’un des 14 Springboks à avoir été testés positifs pour le coronavirus, l’obligeant à s’auto-isoler à Johannesburg pendant 10 jours.

L’Afrique du Sud a nommé une équipe physique pour le test d’ouverture contre les Lions britanniques et irlandais

L’ailier Makazole Mapimpi et le pilier Ox Nche ont également été sélectionnés pour commencer pour les champions du monde au Cap ce week-end, après avoir subi un examen médical en raison de leur position similaire.

L’ouvreur Handre Pollard, un autre des Springboks testé positif, remportera sa 50e sélection.

L’équipe de 23 joueurs sélectionnée par l’entraîneur des Springboks Jacques Nienaber comprend 21 joueurs qui ont participé à la campagne triomphale du pays en Coupe du monde 2019.

Nienaber est resté avec le même groupe d’attaquants qui a commencé le succès 40-9 contre la Géorgie le 2 juillet, avec le demi de mêlée Faf De Klerk, les centres Damian De Allende et Lukhanyo Am et les ailes Mapimpi et Cheslin Kolbe que les cinq hommes ont rappelés.

Les entraîneurs-chefs Rassie Erasmus et Warren Gatland s’affronteront au Cap

“Certains des joueurs n’avaient pas du tout de symptômes de Covid-19, ils ont été gérés en fonction de leurs besoins individuels, et ils m’ont vraiment impressionné par leur intensité et leur enthousiasme à l’entraînement”, a déclaré Nienaber dans un communiqué.

“Le bien-être de nos joueurs est d’une importance primordiale, nous avons donc travaillé en étroite collaboration avec l’équipe médicale pour déterminer quelle serait la meilleure ligne de conduite pour chaque joueur au cours des trois séries de tests.”

