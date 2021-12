SJP amène son fils de 19 ans à la première de And Just Like That

NEW YORK, NEW YORK – 08 DÉCEMBRE : (LR) Matthew Broderick, Sarah Jessica Parker et James Wilkie Broderick assistent à la première de HBO Max de « And Just Like That » au Museum of Modern Art le 08 décembre 2021 à New York. (Photo de Dimitrios Kambouris / .) (.)

Le jeune homme a été tenu à l’écart du public, en fait Sarah Jessica elle-même garde votre famille hors des projecteurs. Si vous êtes un fan de l’enfer, alors vous vous souvenez sûrement qu’elle a été photographiée avec James à l’extérieur de l’hôpital Lennox Hill en 2002 (style royal) et que en 2010, elle l’a emmené sur le tournage de Sex And The City.

NEW YORK – 1 NOVEMBRE : L’actrice Sarah Jessica Parker et son mari l’acteur Matthew Broderick quittent l’hôpital Lenox Hill avec leur nouveau-né, James Wilke Broderick, le 1er novembre 2002 à New York. (Photo de Steven Henry / .) (.)

Il y a quelques semaines, lorsque James a eu 19 ans, l’actrice a partagé un doux hommage d’anniversaire à son fils dans lequel elle a expliqué qu’il n’est plus un petit garçon qui se réveille chez ses parents et que maintenant, il vit sa vie, avec ses amis, loin de ses parents.