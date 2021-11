SJP décrit les commentaires sur son vieillissement comme misogynes

Dans une interview avec Vogue, SJP a qualifié les critiques de « misogynes » et a ajouté que ces commentaires ne seraient jamais racontés à un homme. « Il y a tellement de discours misogynes en réponse à nous qui n’arriveraient jamais. À propos d’un homme. »

NEW YORK, NY – 20 OCTOBRE: Sarah Jessica Parker est vue en train de filmer « And Just Like That … », la série de suivi de « Sex and the City » le 20 octobre 2021 à New York. (Photo de Jason Howard / Bauer-Griffin / GC Images) (.)

Plus tard, il a dit qu’il est incroyable que les gens la critiquent parce qu’elle a les cheveux grissy a ajouté que pourquoi ne pas en dire autant de l’animateur de télévision Andy Cohen, qui a également les cheveux gris et est extrêmement beau. « Pourquoi ça va pour lui ? Je ne sais pas quoi te dire ! », a-t-il souligné.