SJP et Cynthia Nixon se sont rencontrés il y a 40 ans et il y a une photo pour le prouver

Dans ce film, les actrices incarnent les filles du protagoniste, Vanessa Reggrave, une femme catholique qui fait face à un problème moral à propos de l’avortement car elle apprend que le bébé qu’elle attend naîtra avec un handicap et elle ne sait pas si elle aurait dû ça ou pas. The Cut a partagé une photo des actrices donner vie aux sœurs Nancy (Cynthia) et Katy (SJP) qui brisent Internet.

À l’époque, Sarah Jessica Parker avait 14 ans et Cynthia Nixon 13 ans. A la parution de The Cut, l’interprète de Miranda a commenté qu’en fait, ils se sont rencontrés avant ce film, lors de l’enregistrement de Little House in the Big Woods sur vinyle.