SJP, Kristin Davis et Cynthia Nixon soutiennent les victimes présumées de Chris Noth

Et jusqu’à il y a quelques heures, les co-vedettes de Noth dans And Just Like That avaient été silencieuses. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis ont décidé de briser le silence avec une déclaration commune dans laquelle elles montrent que Ils prennent au sérieux et soutiennent les accusations des victimes présumées de l’acteur.

« Nous sommes profondément attristés d’entendre les allégations contre Chris Noth. Nous soutenons les femmes qui se sont manifestées et ont partagé leurs expériences douloureuses. Nous savons que cela doit être quelque chose de très difficile à faire et nous les en félicitons », ont signé les trois stars du reboot dans un communiqué qu’elles ont partagé sur Instagram.