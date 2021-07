SJP quitte Carrie Bradshaw et sort en exhibant des cheveux gris et sans une goutte de maquillage

Contrairement à la Carrie Bradshaw d’avant, qui aurait horrifié à l’idée de sortir comme ça en public, les nouvelles Carrie, Miranda et Charlotte, qui ont déjà traversé « la réalité compliquée de la vie et de l’amitié à 30 ans, et arrivent à un réalité encore plus compliquée de la vie et de l’amitié à 50 ans“Comme décrit par HBO, ils montrent maintenant leur âge avec un look naturel dans le redémarrage” Et juste comme ça … “.

L’actrice de 56 ans, qui est en train de filmer l’attendu continuation de Sex and the City, a été aperçu à New York en train de manger au restaurant chic Anton, accompagnée de son ami, l’hôte Andy Cohen, et d’une troisième personne assise sur son dos. Elle portait un top sans manches bleu avec un collier en argent, et ses compagnons étaient vêtus de jaune.