SJP tient la main de son fils James lors d’une rare apparition sur le tapis rouge

Et juste comme ça…Sarah Jessica Parker et Matthieu Broderickle fils de a bien grandi !

Le mercredi 8 décembre, le couple de longue date a été rejoint par leur fils de 19 ans, James Wilkie Broderick, à la première de And Just Like That… à New York.

Pour l’affaire de famille, SJP portait une robe grise Oscar de La Renta avec une jupe en tulle rose qui obtiendrait sans aucun doute le sceau d’approbation de Carrie Bradshaw. L’actrice de 56 ans a accessoirisé son look avec une cape assortie, des bijoux Fred Leighton et des talons en satin rose.

Quant aux hommes de sa vie ? Matthew, 59 ans, et James avaient tous les deux l’air pimpants dans des costumes noirs avec des cravates et des pochettes assorties.

Il s’agit de la première grande apparition de James sur le tapis rouge en quatre ans. En 2017, alors âgé de 14 ans, il a rejoint ses parents et ses sœurs cadettes, jumelles Marion Loretta Elwell et Tabitha Hodge, à l’ouverture à Broadway de Charlie et la chocolaterie pour voir la comédie musicale.