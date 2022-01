SJVN va construire des projets solaires de 125 MW dans l’Uttar Pradesh

Jusqu’à 75 MW de centrales seront construits dans le district de Jalaun, tandis que la capacité restante sera installée dans le district de Kanpur Dehat

Le SJVN, géré par l’État, a déclaré mardi avoir reçu des lettres d’intention pour construire des projets d’énergie solaire d’une capacité cumulée de 125 mégawatts (MW) dans l’Uttar Pradesh. Jusqu’à 75 MW de centrales seront construits dans le district de Jalaun, tandis que la capacité restante sera installée dans le district de Kanpur Dehat. L’Uttar Pradesh Power Corporation achètera l’électricité de ces projets pendant 25 ans à 2,98/unité.

Avec cette attribution, SJVN dispose désormais de 1 670 MW de projets d’énergie solaire qui devraient être mis en service au cours de l’exercice 24. « Avec cette attribution, SJVN dispose désormais de 1 670 MW de projets d’énergie solaire à différents stades d’exécution », a déclaré le président et directeur général de SJVN, Nand Lal Sharma. Le gouvernement central détient jusqu’à 59,9% des actions de SJVN – anciennement connu sous le nom de Satluj Jal Vidyut Nigam – tandis que le gouvernement de l’État de l’Himachal Pradesh détient 26,9% de la société. Environ 2 017 MW de la capacité électrique de SJVN sont actuellement en exploitation et elle vise à devenir une entreprise de 12 000 MW d’ici 2030.

La Commission centrale de réglementation de l’électricité a récemment accordé une licence commerciale à la société, car elle vise à être une «source unique» pour tout producteur et consommateur souhaitant échanger de l’électricité dans le pays. Fin décembre, la société avait utilisé 90 % de son objectif d’investissements FY22 de 4 510 crores. Pour FY23, il vise un capex de 8 000 crore. SJVN a enregistré sa production d’électricité trimestrielle la plus élevée jamais enregistrée de 1 480 millions d’unités au T3FY22.

