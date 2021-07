SJVN va construire une centrale hydroélectrique de 679 MW au Népal

in

L’usine d’Arun 3 est le plus grand projet au Népal impliquant un investissement d’environ Rs 7 000 crore réalisé conjointement par l’Inde et le Népal. (Image représentative)

La société d’État Satluj Jal Vidyut Nigam (SJVN) a signé un protocole d’accord avec l’Office d’investissement du Népal pour la construction du projet hydroélectrique Lower Arun de 679 mégawatts (MW) dans le pays voisin.

SJVN a remporté le projet par appel d’offres après avoir vaincu d’autres sociétés lors de l’enchère. Le projet devrait être achevé dans quatre ans après le début de la construction et a été attribué à SJVN pour 25 ans sur une base de construction-propriété-exploitation-transfert.

Il s’agit du deuxième projet attribué à SJVN au Népal, après le projet hydroélectrique Arun 3 de 900 MW dans le district de Sankhuwasabha. L’usine d’Arun 3 est le plus grand projet au Népal impliquant un investissement d’environ Rs 7 000 crore réalisé conjointement par l’Inde et le Népal.

Les travaux de construction du projet sont actuellement en cours et l’électricité de la centrale sera également fournie à l’Inde. Lors de sa visite au Népal en septembre 2019, le ministre de l’Énergie RK Singh avait convaincu le Premier ministre du pays d’attribuer le projet hydroélectrique de Lower Arun à SJVN, a indiqué le gouvernement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.