SK Telecom Spinoff acquiert une participation de 75 millions de dollars dans Crypto Exchange Korbit: rapport

Une société d’investissement dérivée du fournisseur de télécommunications sud-coréen SK Telecom a acquis une participation de 35% dans l’échange cryptographique Korbit d’une valeur de 90 milliards de wons (75 millions de dollars).

Selon un rapport de Korea JoongAng Daily, SK Square est devenu le deuxième actionnaire de Korbit derrière NXC, le propriétaire de la société de jeux vidéo Nexon.SK Square et Korbit exploreront les opportunités d’intégration entre leurs plates-formes de métaverse respectives ou leurs environnements virtuels partagés.Korbit, l’un des plus grands échanges cryptographiques de Corée, vise également à utiliser l’investissement pour améliorer ses services afin de créer un environnement commercial plus sécurisé. L’échange a lancé le premier marché de jetons non fongibles (NFT) de Corée du Sud en juin, permettant le commerce d’actifs numériques à l’aide d’éther .

