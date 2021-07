Skate 4 monde ouvert probable, a une personnalisation multijoueur et de personnage

in

Un nouveau Patin 4 La vidéo suggère que le jeu sera un monde ouvert et comportera des éléments multijoueurs, ainsi que la personnalisation des personnages.

Bien que nous n’allions plus voir Skate 4 sur EA Play Live, la nouvelle équipe de développement qui travaille sur le jeu – Full Circle – a partagé un teaser expliquant un peu plus ce que nous pouvons attendre du titre.

Dans une vidéo d’une minute en coulisses, le développeur nous a donné notre premier aperçu significatif de la façon dont le jeu se déroulera et des fonctionnalités qu’il est censé contenir.

Le développeur est timide dans la façon dont il révèle certains octets d’informations – en choisissant de laisser les skateurs et les influenceurs renverser la vapeur, plutôt que de dire quoi que ce soit lui-même – mais si vous écoutez attentivement, il y a quelques octets d’informations à glaner.

Tout d’abord, l’une des têtes parlantes note « ça a l’air magnifique… tout ce monde ouvert » avant qu’une autre note que cela leur rappelle Skate 2. Pouvons-nous en déduire que nous allons obtenir une carte de descente géante, alors ? Plutôt qu’une ville découpée en zones comme Skate 3 ?

D’autres haut-parleurs dans la vidéo suggèrent que vous pourrez également démonter votre planche et escalader des objets dans le monde, faisant allusion à une conception plus ouverte.

Un autre streamer suggère qu’ils sont impatients de jouer au jeu “avec les potes”, en déduisant qu’il y a aussi un élément multijoueur dans le jeu.

“Je ne veux ressembler à personne d’autre”, dit un autre, suggérant qu’il y aura aussi une configuration de personnalisation approfondie. Et pourquoi pas? C’est le but des jeux de patinage, pour beaucoup de gens !

Ne vous attendez pas à y jouer de si tôt. Le réalisateur de Skate, Deran Chung, déclare dans la vidéo que “la vérité est qu’il est tôt” et qu’il n’y a aucune indication de date de sortie pour le titre dans la vidéo non plus.

Nous savons qu’il ne sera pas présenté à EA Play Live ce jeudi, ni rien de Star Wars, ni Dragon Age et Mass Effect de BioWare.

Vous pouvez cependant vous attendre à plus d’Apex Legends et de Battlefield 2042.