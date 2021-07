Skate City d’Apple Arcade ajoute une extension à Tokyo pour célébrer les Jeux olympiques

Les Jeux olympiques devraient débuter ce vendredi 23 juillet à Tokyo, et très particulièrement, cette année, c’est la première fois que le skateboard sera inclus dans les jeux. Pour célébrer l’occasion, le populaire Skate City de Snowman lancera sa plus grande mise à jour à ce jour.

Coïncidant avec le début des Jeux Olympiques le 23 juillet, Skate City débutera son énorme expansion vendredi avec une « gamme diversifiée de quartiers et de spots de skate célèbres pour découvrir l’identité unique de Tokyo ».

Cela comprendra également plus de 50 nouveaux défis, de nouveaux decks, des classements et plus encore.

Le co-fondateur de Snowman, Ryan Cash, a partagé plus d’informations sur l’expansion de Tokyo :

Au cours des dernières années, nous avons cherché un moyen intéressant de lier un événement du monde réel à quelque chose que nous créons, mais nous n’avons jamais voulu faire quoi que ce soit qui ne semble pas significatif. Lorsque les jeux de Tokyo ont été annoncés, c’était une évidence pour nous. Le skateboard arrive aux Jeux olympiques pour la première fois de l’histoire, ce qui est un moment triomphal pour le sport. Nous savions que nous devions en faire partie d’une manière ou d’une autre.

Skate City : Tokyo caractéristiques :

La ville la plus grande et la plus dynamique à ce jour 21 nouveaux défis 30 nouveaux objectifs dans Endless Skate Nouveaux ajouts de bande-son Nouveaux decks, vêtements et équipements dans le Skate Shop à débloquer De nouveaux classements pour les meilleurs scores en mode défi

Découvrez un aperçu de l’extension majeure ci-dessous. Et si vous n’y avez pas encore joué, vous pouvez télécharger Skate City sur Apple Arcade ici.

