Skate’ est le nouveau tube de Bruno Mars et Anderson. Paak

La vidéo publiée il y a cinq jours compte près de 20 millions de vues sur YouTube.

Bruno Mars & Anderson .Paak sont arrivés avec leur nouveau hit Skate. Les artistes sérénadent une équipe de skate dans la vidéo, avec un décor estival réalisé par Bruno Mars et Florent Déchard ; et co-dirigé par Philippe Tayag.

Silk Sonic (le duo) présente Skate, après leurs débuts avec Leave the Door Open, qui leur a valu le prix du meilleur groupe aux BET Awards 2021, il est devenu le premier single n ° 1 du groupe sur le Billboard Hot 100, passant deux semaines à # 1 et 18 semaines consécutives dans le top 10, ils ont sorti la version live Leave The Door Open (Live) et ont joué de manière incroyable aux GRAMMY Awards, aux iHeartRadio Music Awards et aux BET Awards.

Le morceau a été suivi d’une campagne très populaire sur les réseaux sociaux, #LetSilkSonicThrive, et a immédiatement été salué par la critique sans précédent. “Quoi de neuf, soyeux sur les oreilles et avec deux stars du R&B ?” a écrit Billboard, louant Silk Sonic comme « un duo merveilleux » et le single comme « un salon dans votre cœur ».

Consequence of Sound a déclaré avec enthousiasme: «Mars a une voix comme un fouet liquide, tandis que .Paak frappe et chante à travers une brume brumeuse. Ils sonnent comme de la fumée dans l’eau.”

La vidéo officielle classée n°3 des tendances en Equateur. Et le sujet est déjà dans toutes les radios du pays.