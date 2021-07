Skedulo sécurise 75 millions de dollars pour gérer et analyser la main-d’œuvre sans bureau ⋆ .

Où se situe votre entreprise sur la courbe d’adoption de l’IA ? Répondez à notre enquête sur l’IA pour le savoir.

Skedulo, une plate-forme de gestion et de planification de la main-d’œuvre pour le personnel «sans bureau», a levé 75 millions de dollars dans le cadre d’une série de financements de série C.

Fondée en 2013, Skedulo, basée à San Francisco, permet aux entreprises qui s’appuient sur une main-d’œuvre mobile – comme le personnel de service sur le terrain et les agents de santé à domicile – de planifier, d’envoyer et de dialoguer avec leurs employés sur le terrain grâce à ce que l’on appelle nuage de productivité.

Utilisé par de grandes entreprises telles que Johnson & Johnson, DHL et Vivint, Skedulo s’adresse à environ 80 % de la main-d’œuvre mondiale – 2,7 milliards de personnes – qui ne travaillent pas à partir d’un emplacement fixe dans une configuration de bureau traditionnelle.

Centralisé

La plate-forme comprend un hub centralisé pour la planification automatique des tâches en fonction de paramètres prédéfinis et de la disponibilité en temps réel, et des outils de messagerie pour communiquer avec les individus où qu’ils se trouvent – ​​cela inclut des intégrations avec des logiciels tels que Zoom et Microsoft Teams pour héberger une réunion virtuelle directement à l’intérieur Skedulo.

La plate-forme Skedulo plus large s’appuie également fortement sur l’IA et l’apprentissage automatique (ML). Par exemple, il peut repérer des modèles de comportement tels que des individus qui oublient régulièrement de mettre à jour leur feuille de temps ou leur bon de travail à la fin d’une journée, puis leur rappeler de le faire de manière proactive.

“Nous avons vraiment franchi le premier chapitre consistant à aider les organisations à numériser les processus analogiques ou manuels, et nous entrons dans le chapitre de l’amélioration automatique de ces flux de travail”, a déclaré le PDG et cofondateur de Skedulo, Matt Fairhurst, à VentureBeat.

L’analyse intégrée donne également aux entreprises des informations sur leur main-d’œuvre mobile, y compris la distance moyenne parcourue pour se rendre à un travail, les annulations, les rendez-vous manqués, etc.

Pile technologique

Une grande partie de Skedulo réside dans ses intégrations, conçues pour aider les entreprises à créer une « pile technologique d’entreprise transparente » en intégrant les données de Skedulo dans d’autres systèmes, notamment Salesforce, ServiceNow, Workday, Zendesk, Microsoft Dynamics, QuickBooks et Concur.

« Alors que les entreprises s’orientent de plus en plus vers des stratégies technologiques robustes et multiplateformes, elles disposent de plateformes dédiées pour le CRM, le marketing, l’ERP, la finance, etc. », a déclaré Fairhurst. « La productivité sans bureau est désormais un autre pilier essentiel des opérations, et la capacité de se connecter et d’intégrer l’ensemble de cette pile est essentielle. »

Cela signifie donc qu’un vendeur utilisant un outil CRM pour gérer les interactions avec les clients, par exemple, peut facilement accéder aux horaires disponibles pour une visite sur site afin d’installer un nouveau système d’énergie solaire. De plus, l’intégration de Skedulo à un système ERP peut aider à aligner les efforts d’installation physique avec la disponibilité du stock et des stocks nécessaires pour effectuer réellement l’installation dans la phase après-vente.

« 80 % de la main-d’œuvre mondiale ne travaille pas derrière un bureau – alors que les appareils mobiles ont fourni le moyen à cette main-d’œuvre de s’équiper en technologie, un monde très fragmenté d’applications pour améliorer leur vie professionnelle a émergé», a poursuivi Fairhurst. « Les entreprises dotées d’équipes sans bureau et de première ligne ont désormais accès à la plate-forme qui peut faire ce que Salesforce, Microsoft, ServiceNow et d’autres ont fait depuis longtemps pour le travailleur au bureau. »

Transformation numérique

Auparavant, Skedulo avait levé environ 39 millions de dollars, y compris son tour de série B de 28 millions de dollars de 2019, dirigé par la branche VC de Microsoft, M12. Sa dernière injection de liquidités, qui intervient quelques mois seulement après que son rival Connecteam a levé 37 millions de dollars, a été menée par SoftBank Vision Fund 2. Avec 75 millions de dollars supplémentaires dans la banque, la société est bien placée pour capitaliser sur une poussée croissante vers des logiciels qui aident la main-d’œuvre distribuée prospère.

En effet, alors que la montée du travail à distance a simplement signifié que des millions d’employés de bureau continuent de travailler à partir d’un bureau depuis leur domicile, Fairhurst note que la pandémie a fait prendre conscience de la nécessité de servir la main-d’œuvre répartie plus large – y compris ceux qui ne le sont pas. stationné à un bureau. La transformation numérique est ce dont nous parlons.

“Bien avant la pandémie, la main-d’œuvre sans bureau fonctionnait en dehors du siège et de manière très distribuée”, a expliqué Fairhurst. «Au cours des 18 derniers mois, alors que les employés de bureau ont commencé à relever les défis du travail distribué, il y a eu une sensibilisation et une appréciation accrues de la technologie – Zoom, Slack, etc. pour communiquer plus efficacement les uns avec les autres.

Mais peut-être plus que cela, Fairhurst soutient que la demande de travail sans bureau a augmenté au cours de cette période, avec une augmentation des services à domicile, des soins de santé et d’autres services publics.

« Dans toutes ces industries et plus encore, nous avons vu exemple après exemple des effectifs qui ont utilisé des feuilles de calcul et des calendriers à la recherche de nouvelles façons de stimuler la productivité et de transformer leur façon de travailler, de rester en sécurité et d’interagir les uns avec les autres », Fairhurst ajoutée. «Pour beaucoup, la pandémie a servi de catalyseur pour qu’ils fassent leurs premiers pas réels vers la transformation numérique et se lancent dans un voyage qui existera longtemps dans le futur.»

VentureBeat

La mission de VentureBeat est d’être une place publique numérique pour les décideurs techniques afin d’acquérir des connaissances sur la technologie transformatrice et d’effectuer des transactions.

Notre site fournit des informations essentielles sur les technologies et les stratégies de données pour vous guider dans la gestion de vos organisations. Nous vous invitons à devenir membre de notre communauté, pour accéder à :

des informations à jour sur les sujets qui vous intéressent, nos newsletters, un contenu de leaders d’opinion et un accès à prix réduit à nos événements prisés, tels que Transformer 2021: En savoir plus sur les fonctionnalités de mise en réseau, et plus encore

Devenir membre