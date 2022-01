Skee Mask supprime « toute » la musique de Spotify en raison d’un manque de « respect » et de « valeur »

Crédit photo : Haithem Ferdi

Le producteur et artiste électronique Skee Mask (nom complet Bryan Müller) a officiellement retiré « toute » sa musique de Spotify en raison du manque perçu de valeur et de respect de la plate-forme pour les créateurs, en plus de l’investissement de plusieurs millions de dollars du PDG Daniel Ek dans une société de défense alimentée par l’IA. Helsing.

L’artiste allemand « Rev8617 » a annoncé son retrait volontaire de Spotify sur les réseaux sociaux, et cette décision très médiatisée fait suite à la décision de Skee Mask de mai 2021 de publier Pool physiquement et numériquement sans option de streaming.

« C’est fait, toutes mes conneries ont disparu de Spotify », a déclaré Skee Mask à propos du retrait de sa musique du service basé à Stockholm. « Je n’ai rien contre le streaming en général, c’est l’un des nombreux bons moyens de rendre la musique encore plus accessible !

«Pour moi, il s’agit de combien/moins les créateurs derrière la musique reçoivent en termes de valeur, de respect ou d’espace. Je suis conscient du fait que presque toutes les (grandes) sociétés de streaming jouent au jeu de la même manière que Spotify de nos jours, mais ce n’est pas le problème », a poursuivi le professionnel de la musique, dont le travail reste en direct sur YouTube, Apple Music et d’autres prestations de service.

« Ils ne semblent pas utiliser leurs 100 MILLIONS € de revenus pour détruire davantage quelque chose pour lequel (presque) tous les musiciens se battent : unir les gens. ces autres entreprises peuvent avoir juste un tout petit peu de ce quelque chose, mais cela a toujours un effet.

«Ma musique y sera à nouveau disponible dès que cette entreprise commencera (d’une manière ou d’une autre) à devenir honnête et respectueuse envers les créateurs de musique. si vous n’avez vraiment pas l’argent pour écouter ma musique d’une autre manière, n’hésitez pas à la voler numériquement n’importe où, MAIS ne vous en donnez pas [sic] dernier centime à une entreprise aussi riche qui préfère manifestement le développement de la guerre plutôt que la progression réelle dans le secteur de la musique. PAIX! » conclut Skee Mask.

Concernant les éléments « 100 MILLIONS € », « développement de la guerre » et « PAIX » de la déclaration de Skee Mask, Prima Materia de Daniel Ek a fourni en novembre 100 millions d’euros (environ 113 millions de dollars au taux de change actuel) en financement à Helsing. , « un nouveau type d’entreprise de sécurité et d’intelligence artificielle ».

Au moment de la publication de cet article, le tweet de Skee Mask avait recueilli plus de 60 réponses (dont la plupart semblent favorables), 550 retweets et 4 200 likes. Et si la part du lion des projets de l’artiste est en effet indisponible sur Spotify – où il compte plus de 105 000 auditeurs mensuels – quelques morceaux de Skee Mask sont toujours en direct sur la version US de la plateforme.

Enfin, pour les détails des retraits de Spotify, Dario Zenker – qui exploite un label de disques munichois appelé Ilian Tape avec son frère – a relayé sur les réseaux sociaux que l’opération indépendante de 15 ans avait également supprimé l’intégralité de son catalogue du service. (Les actes signés d’Ilian Tape incluent Skee Mask, Stenny et Katatonic Silentio.)

«Nous avons retiré tout le catalogue Ilian Tape de tous les artistes, y compris le matériel Skee Mask de Spotify. Aucune idée pourquoi RA [Resident Advisor] n’a pas couvert cela », a écrit Dario Zenker.

Le mois dernier, DMN a examiné pourquoi Garth Brooks est absent de Spotify, et le pilier du stand-up Lewis Black a demandé à la plate-forme de retirer son travail dans le cadre d’un conflit de redevances plus large impliquant un certain nombre de comédiens.