Skegss partage le clip du dernier single ‘Bunny Man’

Groupe de surf rock australien Skegs ont partagé le clip sentimental de leur dernier single « Bunny Man » inspiré par leur directeur de tournée.

Le clip a été réalisé par le chanteur principal de Skegss Toby Cregan et Jaimeson Kerr, trouvant le groupe jouant « Bunny Man » pour la première fois. Il rend hommage à l’équipe de tournée du groupe australien qui était perdue lorsque COVID-19 a fermé l’industrie des tournées.

« Je sais que c’est un peu trop sentimental, mais qui s’en fout ? Ces gens sont les meilleurs. Bunny Man est notre directeur de tournée, technicien de guitare, chauffeur, photographe et grand ami – il se donne beaucoup de mal pour aider les gens », a déclaré Cregan.

« Quand je lui ai envoyé la démo de la chanson, il a dit qu’il pleurait des larmes de joie, et cela m’a fait tellement plaisir. Il a eu quelques années très difficiles à cause du manque de concerts, donc si cette chanson l’a fait se sentir bien pendant un moment, alors c’est tout ce qui compte pour moi.

Pour continuer à montrer leur soutien, Skegss fera don de tous les bénéfices nets des ventes Bandcamp de « Bunny Man » et d’un t-shirt exclusif du groupe vendu jusqu’au 1er décembre à leur équipe de tournée.

« Homme de la classe ouvrière / Ami debout / Je ne peux pas me lever mais toi / Tiens-moi avec ta main secourable / Tu as toujours une main secourable », propose le groupe sur le deuxième couplet.

Le groupe est impatient de reprendre la route et a des projets de tournée pour 2022. Skegss a également travaillé sur de nouvelles musiques pour faire suite à leur dernière sortie Rehearsal.

L’album est arrivé fin mars via Loma Vista Recordings et leur a valu leur premier numéro 1 dans le palmarès des albums australiens. « Bunny Man » est la première nouvelle sortie du groupe depuis l’album.

Rehearsal a également battu de nouveaux albums de Justin Bieber et Evanescence et a été l’album vinyle le plus vendu de la semaine, atteignant le sommet du classement des albums vinyles ARIA.

Diffusez ou achetez l’album Rehearsal de Skegss, maintenant disponible.