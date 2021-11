Skeletal Avenger est un Dungeon Crawler Roguelite ‘Head-Chucking’ qui vient de changer

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Comprenez ceci : vous êtes un squelette et vous êtes en quête de vengeance. Oh, et aussi : votre arme principale est votre propre crâne.

Cela vous semble amusant ? Eh bien, c’est le pitch de Skeletal Avenger, un roguelike hack-and-slash qui arrive sur Nintendo Switch ce jeudi 4 novembre. Si vous êtes un fan de robots d’exploration de donjons roguelike – parce que ce genre semble certainement avoir un moment chaud en ce moment – vous chercherez probablement cette liste de fonctionnalités :

Construisez votre style de jeu à chaque run avec plus de 50 avantages et bibelots ! Décapitez-vous pour effectuer des attaques spéciales : votre chapeau détermine l’effet Combattez dans quatre biomes : les donjons, les égouts, les cavernes sombres et le château du sorcier Plus d’une douzaine d’ennemis aux comportements uniques augmenter votre puissance Solo et coopération locale de 2 à 4 joueurs Une infinité de quêtes à accomplir en mode NG+ Testez vos compétences dans les défis de l’arène

Chapeaux! Procgen ! Coopérative! C’est tout ce que vous pourriez souhaiter dans un robot de donjon roguelike. Hadès n’avait pas de chapeaux, n’est-ce pas ? Non. Chaque match mérite un chapeau.

Skeletal Avenger coûtera 16,99 $ sur le Nintendo eShop.