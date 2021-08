Skepta et J Balvin atteignent le « Nirvana »

Ils avaient annoncé que quelque chose de grand allait arriver et c’est enfin là. J Balvin et Skepta viennent de sortir ‘Nirvana’, leur collaboration tant attendue. C’est une chanson dans laquelle tous les deux mélangent leurs styles à la perfection et dans laquelle l’artiste colombien apporte une touche espagnole à la chanson.

Dans ‘Nirvana’, alors que Skepta chante en anglais, J Balvin fait de même en espagnol, comme il l’a fait dans des collaborations précédentes comme dans ‘Sorry’ de Justin Bieber. De cette façon, chacun donne sa propre touche à la chanson, et le résultat est on ne peut plus incroyable.

Les deux artistes voulaient vraiment travailler ensemble et avec cette chanson c’était possible. De plus, ils ont accompagné la sortie de la chanson d’un clip vidéo spectaculaire qui n’a laissé personne indifférent et qui est entré directement dans les tendances YouTube. Sans aucun doute, l’une des collaborations de l’année. Vous ne pouvez pas manquer ‘Nirvana’ de J Balvin et Skepta !

Quelques jours après que le rappeur britannique Skepta a annoncé qu’il se préparait à sortir un EP de cinq chansons intitulé All Inside, il jette un premier coup d’œil au projet avec son nouveau single “Nirvana”. La piste pessimiste voit Skepta saupoudrer d’espagnol dans ses mots avant de lui remettre le micro. J Balvin pour un couplet invité.

Produit par le beat maker Jae5, le morceau s’inspire de l’ère Skepta en Amérique latine. La vidéo réalisée par KLVDR se joue comme un thriller noir alors que Skepta entre dans un domaine de luxe en tant que majordome et entame une liaison avec le riche propriétaire de la maison. Cependant, les choses prennent une tournure sanglante et Skepta se retrouve face à une fin sanglante aux côtés de J Balvin.

All Inside Inspiré par le nouvel intérêt de Skepta pour le poker. En plus de collaborer avec Balvin, il comprend également des articles de l’artiste nigérian Teezee et Judy Kid. EP est le premier projet de Skepta depuis leur album de 2019 La ignorancia es grata. Pendant ce temps, J Balvin a également eu quelques semaines chargées : « Nirvana » suit le remaniement du reggae de Metallica. Le remix de “Wherever I Roam” reprend Bobby Shmurda et Daddy Yankee de leur essai d’Eladio Carrion “Babble”.

Écoutez cette grande chanson dans le lien que nous vous laissons ci-dessous :

https://www.youtube.com/watch?v=cg14EVoxiuQ