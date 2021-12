Sketchar crée une plate-forme Create-To-Earn pour le succès des créateurs dans le Web 3 et lance la prévente sur le nouveau marché NFT

Vilnus, Lituanie, 20 décembre 2021, Chainwire

Sketchar fait un pas de plus vers l’économie décentralisée des créateurs et commence à construire une infrastructure de monétisation Web3 pour soutenir les créateurs d’une toute nouvelle manière.

Pourquoi Web3 ? Il repose en grande partie sur de nouvelles couches d’innovation technologique et nous l’adorons.

Avec le modèle Create to Earn, nos créateurs auront plus d’autonomie et de liberté pour monétiser leur créativité comme ils le souhaitent. Dans un modèle qui rémunère les gens pour créer du contenu, les créateurs pourront investir et gagner grâce à leurs connaissances, leurs compétences, leur créativité et leur temps. Une mise à niveau d’Internet est bonne pour la société, la croissance des NFT a la capacité pour les artistes : désormais, tout le monde peut construire et participer sans avoir recours à des gardiens comme les institutions financières traditionnelles.

Notre première étape est la collection appelée Martians888 qui a été créée par la communauté Sketchar.

Les martiens sont les personnages de pixel art qui ont été créés par différents artistes à l’aide de l’application Sketchar. 1673 martiens uniques ont été créés pendant le concours au cours des trois premières semaines. Nous avons déjà commencé à annoncer les premiers gagnants et à payer le premier prix en argent.

L’auteur de chaque martien recevra 40 USDT pour chaque œuvre sélectionnée.

Le prize pool total est de 35 000 $ pour les gagnants.

Mais ce n’est pas tout : l’auteur obtient 50 % supplémentaires des ventes futures sur le marché Sketchar.

Le drop de prévente de cette collection sortira au Marché Sketchar le 20 décembre 2021.

Le nouveau monde des NFT est là, et il n’est limité que par votre créativité ! 5% des premières ventes et 1% des ventes secondaires vont au Creator Fund pour soutenir la communauté des créateurs.

Le DAO de Sketchar et sa propre version de jeton est quelque chose qui va libérer tout le potentiel de tout ce que nous avons construit pour les créateurs depuis 2016.

Sketchar a toujours été un lieu où la créativité s’épanouit sous une myriade de formes différentes, il permet donc aujourd’hui aux artistes numériques de faire entendre leur voix et d’en bénéficier, et aux collectionneurs d’acquérir des œuvres d’art remarquables et ainsi de soutenir ses auteurs.

Notre objectif de base est de permettre aux artistes de maximiser leur concentration sur la création en prenant soin du reste et en offrant : des instruments avancés, des techniques interactives de renforcement des compétences et un lieu pour promouvoir et vendre les résultats de leur expérience artistique. De nombreuses tâches et défis importants nous attendent encore pour devenir le plus grand lieu d’art numérique, mais nous sommes déterminés à y faire face. Le principal moteur de notre développement est l’accompagnement de nos utilisateurs.

Connecte-toi avec nous:

Marché NFT

Site Internet

Twitter

Discorde

Contacts