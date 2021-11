Sketchy Rumor prétend que le futur iPad Mini comportera un écran ProMotion à 120 Hz, ce qui pourrait résoudre le problème du « défilement de la gelée »

Une nouvelle rumeur prétend qu’Apple travaille sur un futur iPad mini de 8,3 pouces qui comportera un écran ProMotion, permettant un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz plus élevé, par rapport aux 60 Hz actuellement proposés sur le plus petit iPad.



L’automne dernier, Apple a mis à jour le iPad mini‌, repensant complètement le plus petit ‌iPad‌ et introduisant un écran bord à bord, Touch ID dans le bouton d’alimentation, une puce A15 Bionic, un port USB-C et d’autres fonctionnalités qui l’ont amené à parité avec le reste de la gamme de tablettes Apple.

Cependant, l’écran du ‌iPad mini‌ 6 a été critiqué pour l’effet de « défilement de gelée » qui est évident pour certains utilisateurs lorsqu’ils lisent sur l’appareil en mode portrait. Étant donné que les écrans LCD se rafraîchissent ligne par ligne, il y a un petit délai entre le rafraîchissement des lignes du haut et des lignes du bas. Bien qu’il s’agisse d’un comportement normal pour les écrans LCD, il peut sembler plus évident lorsqu’il est observé sur le ‌iPad mini‌.

La rumeur d’aujourd’hui publiée sur un forum coréen et partagée sur Twitter par @FronTron, affirme qu’Apple teste un écran fourni par Samsung pour un futur ‌iPad mini‌ dans le même facteur de 8,3 pouces qui prendra en charge la technologie ProMotion.

ProMotion est la technologie d’affichage à taux de rafraîchissement variable d’Apple qui permet à un affichage de fonctionner jusqu’à 120 Hz. La fonctionnalité n’est actuellement proposée que sur les ‌iPad‌ Pros 11 pouces et 12,9 pouces, et tout récemment, l’iPhone 13 Pro et les nouveaux MacBook Pros.

L’idée qu’Apple apporterait une fonctionnalité exclusive à ses appareils haut de gamme à son plus petit ‌‌iPad‌,‌ conçu pour la portabilité et l’utilisation quotidienne, peut sembler peu probable, mais cela devient plus plausible si le problème du « défilement de la gelée » est pris en compte. considération.

La raison pour laquelle l’effet de défilement de gelée ne se produit que lorsque la tablette est en mode portrait est que la carte contrôleur qui pilote l’actualisation ligne par ligne de l’écran est orientée verticalement et que l’orientation portrait ne correspond pas à son emplacement.

En effet, l’iPad Pro dispose également d’une carte contrôleur d’affichage orientée verticalement. Cependant, alors que le défilement de la gelée se produit toujours sur le ‌iPad‌ haut de gamme en mode portrait, le taux de rafraîchissement de 120 Hz du Pro le masque presque à la plupart des yeux humains. Tout cela pour dire que si Apple apportait ProMotion au ‌iPad mini‌, cela résoudrait essentiellement le problème du défilement de la gelée.

Cela dit, la source de cette rumeur reste inconnue et nous la classons donc toujours sous « sommaire ».

L’iPad mini‌ de 8,3 pouces est l’un des quatre modèles ‌iPad‌ de la gamme ‌iPad‌ et constitue l’option idéale pour les clients à la recherche d’une tablette petite, compacte et puissante pour une utilisation occasionnelle. Les clients entreprenant un travail plus intensif, nécessitant plus de performances, sont susceptibles d’acheter l’‌iPad Pro‌ à la place, les étudiants en éducation lorgnant l’iPad‌ de base ou l’iPad Air.