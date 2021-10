Skid Row : Coffret ‘The Atlantic Years 1989 1996’ attendu en décembre

RANGÉE DE DÉPANNAGELes sorties les plus appréciées, emblématiques et auparavant difficiles à trouver de la fin des années 80 et du début des années 90 sortent dans un tout nouveau coffret qui est un « must » instantané pour les fans et les collectionneurs inconditionnels.

Le coffret met en lumière la domination mondiale du groupe et documente les jours de gloire de la scène hard rock.

« Les années atlantiques 1989-1996 » Le coffret LP et CD arrive le 3 décembre 2021. Précommandez l’un des multiples formats ici.

RANGÉE DE DÉPANNAGE était l’un des actes les plus réussis de l’époque. Leur premier album éponyme, sorti en 1989, a obtenu cinq fois la certification platine aux États-Unis, ainsi que le statut de platine en Australie, le triple statut de platine au Canada, et il est également devenu disque d’or au Royaume-Uni. « Esclave à la mouture », a fait ses débuts au n ° 1 du palmarès Billboard 200. Il a ensuite obtenu une double certification platine aux États-Unis et est devenu platine au Canada, tout en atteignant le statut d’or en Australie. Au fil du temps, le groupe a apprécié une série de singles du Top 10, y compris les power ballades « 18 et vie » et « Je me souviens de vous » de la sortie éponyme, tandis que « Affaires de singe » et « Temps perdu » de « Esclave à la mouture » également connu un succès radiophonique.

Ce coffret marque la première fois que toutes ces sorties importantes et définitives seront disponibles dans une collection en édition limitée.

La collection comprend 7 disques vinyles audiophiles de 180 grammes, y compris les trois premiers albums studio du groupe, vendus à plusieurs millions de dollars et classés dans le monde entier, ainsi que le « Nous-mêmes face B » EP et EP live « Les êtres sous-humains en tournée !! », qui n’était auparavant disponible que sur CD au Japon. Il est maintenant disponible dans le monde entier et sur vinyle pour la première fois. Les cinq albums sont également nouvellement remasterisés.

Le coffret à chargement latéral de cinq albums et sept disques comprend :

* Skid Row



* Esclave à la mouture (2xLP)



* Face B nous-mêmes



* Race sous-humaine (2xLP)



* Des êtres sous-humains en tournée !!

Ce coffret CD à chargement latéral de cinq albums comprend :

* Skid Row



* Esclave à la mouture



* Face B nous-mêmes



* Race sous-humaine



* Des êtres sous-humains en tournée !!

Sébastien Bach devant RANGÉE DE DÉPANNAGE jusqu’en 1996, date à laquelle il a été licencié. Au lieu de jeter l’éponge, les membres restants ont fait une pause et ont continué à jouer brièvement dans un groupe appelé OZONE LUNDI.

En 1999, RANGÉE DE DÉPANNAGE réformé et, après un peu de brassage au fil des ans, a présenté une gamme composée de bassiste Rachel Bolan et guitaristes Dave « Serpent » Sabo et Colline Scotti, aux côtés du batteur Rob Hammersmith et chanteur Johnny Solinger.

RANGÉE DE DÉPANNAGE mis à la porte Solinger par téléphone en avril 2015, quelques heures avant d’annoncer l’ex-TNT chanteur Tony Harnell comme son remplaçant. Huit mois plus tard, Harnell a quitté le groupe et a été remplacé par un chanteur britannique d’origine sud-africaine ZP Coeur, qui a déjà dirigé FORCE DU DRAGON, CHAR et JE SUIS JE.

RANGÉE DE DÉPANNAGE poursuit le travail sur son nouvel album tant attendu pour une sortie provisoire au début de 2022. Le groupe enregistre son nouvel album à Nashville, Tennessee avec le producteur Nick Raskulinecz, qui a déjà travaillé avec COMBATTANTS DE FOO, PIERRE AURE, TEMPÊTE HALES, ÉVANESCENCE, SE RUER et ALICE ENCHAÎNÉE, parmi beaucoup d’autres.

Contrairement à 2014 « Rise Of The Damnation Army – United World Rebellion: Chapter Two » et 2013 « United World Rebellion : Chapitre Un », RANGÉE DE DÉPANNAGELa prochaine sortie de sera un album complet.