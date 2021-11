Skid Row remplace Queensrÿche en tant qu’acteur de soutien pour Scorpions dans la résidence de Las Vegas ‘Sin City Nights’

RANGÉE DE DÉPANNAGE a été remplacé QUEENSRŸCHE que l’acte de soutien aux dates reportées pour SCORPION‘ « Les nuits de la ville du péché » Résidence à Las Vegas. La série de spectacles, qui devait initialement avoir lieu en juillet 2020 et a ensuite été repoussée à mai 2021, se déroulera désormais en mars-avril 2022 au Zappos Theatre du Planet Hollywood Resort & Casino.

« Les nuits de la ville du péché » date 2022 :

26 mars



30 mars



le premier avril



3 avril



7 avril



9 avril



12 avril



14 avril



16 avril

Les fans qui ont acheté des billets pour un spectacle concerné verront leurs billets automatiquement transférés à une nouvelle date avec exactement les mêmes sièges, y compris les forfaits VIP, le cas échéant. Si vous ne pouvez pas assister à cette date, veuillez vous rendre à votre point d’achat d’origine pour un remboursement. Les personnes intéressées à acheter des billets pour les nouvelles dates peuvent le faire à cet endroit.

SCORPION précédemment joué une mini-résidence à Las Vegas en mai 2016, consistant en cinq spectacles à The Joint au Hard Rock Hotel & Casino.

SCORPION‘ 19e album studio, « Croyant du rock », sortira le 25 février 2022, Le LP a été enregistré principalement à Studios du parc à la menthe poivrée à Hanovre, en Allemagne et a été mixé au légendaire Studios Hansa à Berlin, Allemagne avec ingénieur Michel Ilbert, qui a gagné plusieurs Grammy nominations pour son travail de mix avec le producteur Max Martin sur les albums de Taylor Swift et Katy Perry.

RANGÉE DE DÉPANNAGE poursuit le travail sur son nouvel album tant attendu pour une sortie provisoire début 2022 via oreilleMUSIQUE. Le groupe enregistre son nouvel album à Nashville, Tennesse avec le producteur Nick Raskulinecz, qui a déjà travaillé avec COMBATTANTS DE FOO, PIERRE AURE, TEMPÊTE HALES, ÉVANESCENCE, SE RUER et ALICE ENCHAÎNÉE, parmi beaucoup d’autres.

RANGÉE DE DÉPANNAGELe nouveau LP de marquera sa première sortie avec un chanteur britannique d’origine sud-africaine ZP Coeur (FORCE DU DRAGON, CHAR, JE SUIS JE), qui a rejoint le groupe en 2016 suite au départ de Tony Harnell (TNT, BRIS D’ÉTOILES).

Contrairement à 2014 « Rise Of The Damnation Army – United World Rebellion: Chapter Two » et 2013 « United World Rebellion : Chapitre Un », RANGÉE DE DÉPANNAGELa prochaine sortie de sera un album complet.

