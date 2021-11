Skid Row s’associe à Dead Sled Coffee pour un mélange « Slave To The Grind »

RANGÉE DE DÉPANNAGE s’est associé à l’équipe de Café de traîneau mort pour apporter à leurs fans la licence officielle « Esclave à la mouture ». Le café est un mélange parfait de grains du Costa Rica et du Brésil. Le mélange de café de haute qualité est une torréfaction française riche et audacieuse qui crée un café doux à siroter sans arrière-goût amer.

Les précommandes incluent un 12 oz. sac de « Esclave à la mouture » café et un médiator avec le RANGÉE DE DÉPANNAGE logo.

Diana Whittles, fondateur, copropriétaire et PDG de Café de traîneau mort, a dit : « Ici à Café de traîneau mort, nous sommes connus pour créer un café distingué pour l’exceptionnel et le non conventionnel. Cette fois-ci, nous intégrons notre passion pour la musique dans notre nouvelle gamme de cafés, « Esclave à la mouture », un partenariat avec des légendes du rock RANGÉE DE DÉPANNAGE.

« La première fois que j’ai entendu RANGÉE DE DÉPANNAGE, j’ai pensé, ‘Ces gars sont incroyables.’ Chaque chanson ressemblait à un cri de guerre rock and roll. Ils sont rapidement devenus une partie de ma rotation lourde, et à chaque mixtape, j’ai fait au moins deux ou trois de leurs chansons qui ont été rembobinées et écoutées plusieurs fois de suite.

« C’est pour moi un honneur et un plaisir d’accueillir la centrale électrique qui est RANGÉE DE DÉPANNAGE à la Café de traîneau mort famille. Je suis ravi de travailler avec un groupe pour lequel j’ai tant d’amour et de respect, et qui a défini la bande originale d’une grande partie de mon adolescence. L’adolescent de 15 ans qui sommeille en moi est complètement paniqué. »

